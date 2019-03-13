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В Могилевской области количество киберпреступлений в 2018 году выросло на 35%

14.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В Могилевской области количество киберпреступлений в 2018 году выросло на 35%В Могилевской области в 2018 году зарегистрировано 392 киберпреступления, или на 35% больше, чем в предыдущем году, сообщили в отделе информации и связи с общественностью УСК по Могилевской области.

В области совершено 292 хищения путем использования компьютерной техники (208 — в 2017-м) и 100 преступлений против информационной безопасности (82). Раскрываемость преступлений подобного рода в 2018 году составила 53,3%.

Следователи отмечают, что особенно участились случаи хищения денежных средств с использованием банковских карточек. Значительный рост преступлений произошел в части несанкционированного доступа к компьютерной информации (взлома страниц в социальных сетях) и фиксируется много фактов блокирования компьютерной информации (компьютерный саботаж).

«Чтобы избежать неприятностей и не стать жертвой киберпреступлений, нужно соблюдать элементарные меры безопасности. Ни в коем случае не передавать незнакомым пользователям интернета любую личную информацию, не открывать незнакомые файлы и пользоваться проверенными лицензионными системами безопасности. А если в отношении вас совершено такое преступление, то необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», — порекомендовали в УСК.

БЕЛТА

 
 
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В Могилевской области в 2018 году зарегистрировано 392 киберпреступления, или на 35% больше, чем в предыдущем году, сообщили в отделе
 
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