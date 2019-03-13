Почему всем так не понравился «Капитан Марвел»? Фанат вселенной рассказывает, что в фильме хорошего

Пока критик Антон Долин обнаруживает феминистский посыл в главной премьере минувшего уикенда — «Капитане Марвел» , а интернет за это над ним издевается , основная масса зрителей и критиков остается недовольной новой героиней киновселенной. Татьяна Скапцова-Петровская, которая каждый фильм от Marvel ждет, как свой день рождения, объясняет, почему все не так плохо, как пугают критики.

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Кто такая Капитан Марвел





Начнем с того, что сама история персонажа началась с суда. И вообще изначально Капитан Марвел был мужчиной, который слишком уж был похож на Супермена, DC подали в суд на издательство Fawcett Comics, выиграли его, а уже в конце 60-х права на торговую марку «Капитан Марвел» получили в Marvel, в DC же персонаж трансформировался в Шазама! ( Фильм про него совсем скоро будет в прокате.) Все эти сложности с правами на супергероев связаны с тем, что способности и образы очень близки и похожи. Даже костюмы героев перекликаются между собой. Если откинуть всю предысторию, то даже в Marvel остается сразу несколько персонажей, примеривших на себя костюм Капитана Марвел. И мужчины, и женщины, чаще всего инопланетного происхождения. Но остановимся на Кэрол Денверс — это и есть героиня, роль которой исполнила Бри Ларсон.

Наша Капитан Марвел может летать, способна поглощать и проецировать энергию, обладает сверхчеловеческой силой и выносливостью, обладает невероятной прочностью. И, безусловно, считается одной из самых сильных героинь вселенной.

Зачем нам нужна Капитан Марвел?

Фильм про женщину-героиню, несомненно, будет перекликаться с нашумевшим сольником Галь Гадот в «Чудо-женщине». Мы привыкли думать, что Marvel несколько обгоняет DC, это видно и по сборам, и по фанатам. Но то, что своей своевременной и удачной «Чудо-женщиной» DC утерли Marvel нос, не вызывает никаких сомнений. Вместо того чтобы в нужный момент постараться и сделать сольный фильм для Вдовы, «марвеловцы» попытались прыгнуть в уходящий поезд и выдали кино про героиню, равных которой нет во всей вселенной. И это было бы неплохо, если бы попытка оказалась на 100% удачной. К сожалению, даже у преданных фанатов остались вопросы. И речь не о вымпеле феминистского посыла — в этом как раз нет ничего плохого, да и силы героини обоснованы и ничем не отличаются от ее комиксных возможностей. То есть не было так, что в офисе Marvel вдруг решили создать идеальную феминистку с миллионом способностей, Кэрол Денверс именно в таком виде и существовала: с невероятной суперсилой, очаровательным фамильяром «котиком» и историей взлетов и падений.





Но тогда зачем нам нужна такая однозначно неоднозначная героиня, с пафосом уровня раннего Капитана Америки, возможностями большими, чем почти у всех Мстителей, практически богиня из машины?

Ну, во-первых, нам действительно нужно больше фильмов про женщин-супергероинь, вам может казаться, что их много, но это не так. И если маленькая девочка, взявшая интервью у Бри Ларсон , вас не тронула, то представьте, сколько еще маленьких фанаток комиксов ищут себе ролевую модель. Довольно сложно себя ассоциировать с Тором или Железным человеком, если ты девочка семи лет, а с волевой летчицей с суперспособностями, которой весь фильм твердят, чтобы она сдерживала свои эмоции, силы, желания, — запросто! Вот это вот все: «ты же девочка», «веди себя, как девочка», «бросаешь, как девчонка».

Во-вторых, пусть и не самая яркая, но все же этот фильм — часть одной большой истории, все ниточки должны переплестись, чтобы на финальной битве с Таносом в «Мстителях» нас ждало логичное и обоснованное объяснение всего, что мы видели раньше. Воспринимать этот фильм как полностью независимое произведение не нужно.

Ну и, в-третьих, вы видели Гусю? Рыжий кот-пришелец Флеркен покорил даже тех, кто не нашел в фильме ничего, за что хочется его похвалить.





В Marvel уже анонсировали второй фильм о «Капитане Марвел», но, скорее всего, он будет приквелом. Это не так плохо, возможно, раскрывшись, героиня полюбится большему количеству зрителей, потому что одними руками-пушками и невероятной мощью опытного зрителя уже не взять, нужен юмор (с ним в «Капитане» туго), нужно что-то свежее (как взорвали «Стражи галактики» или первый «Человек-муравей»), ну и, наконец, нужна такая актерская игра, к которой никто не сможет придраться, а у Бри Ларсон, к сожалению, именно в этом фильме случился ступор. Либо виноват сценарий (есть исследование, что в кино такого рода люди больше ценят экшен-сцены, что иногда влияет на проработанность персонажа), либо сама Бри не смогла почувствовать свою героиню и быть убедительной. Она все больше стоит в героической позе и кидает пафосные взгляды в небо (мы поняли, ты летчица).





Так смотреть или не смотреть?

Смотреть. Как минимум, если вы ждете финал «Мстителей», без этого кусочка вы ничего не поймете. Как максимум — да, Marvel попытались уместить всю актуальную повестку в супергеройский фильм про женщину и немного опоздали. При этом феминистский посыл и важное зерно ощущаются так, будто заложены не от чистого сердца, а просто потому, что нужно. Но чем больше попыток (удачных и не самых удачных), тем лучше будет результат, а фильмы про крутых супергероинь будут чем-то, о чем не стоит спорить, достаточно просто наслаждаться.