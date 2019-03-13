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Больше всего мяса, меньше - рыбы и овощей. Что покупают жители Могилевской области

14.03.2019 11:22 — Разное | Tut.by  
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На питание семья в Могилевской области в среднем в месяц тратит около 40% из общей суммы потребительских расходов, которая составляет 784,4 рубля, сообщает mogilevnews.by. Это примерно 314 рублей. Таковы результаты выборочного обследования домашних хозяйств региона.

Что касается трат на продукты, то больше всего денег у людей уходило на мясо и мясопродукты — около 220 рублей. На молоко и молочные продукты — чуть более 160, на хлеб и хлебобулочные изделия — почти 125, фрукты и ягоды — 50 рублей, сахар и кондитерские изделия — 47 рублей.

Меньше всего тратили на рыбу и овощи — около 15 и 14 рублей соответственно.

В целом в 2018 году общий объем денежных доходов населения области составил почти 6,7 млн рублей. В расчете на душу населения — 528 рублей в месяц.

 
 
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По статистике, на питание жители региона тратят 40% заработка.
 
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