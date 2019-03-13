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Тадеушу Кондрусевичу сделали операцию на позвоночнике
14.03.2019 11:54 — Разное | Аргументы и факты
13 марта утром арцибискупу Тадеушу Кондрусевичу провели операцию на позвоночнике, которая прошла без осложнений, сообщил
Иерарх пришел в сознание после наркоза, однако пока ощущает сильную боль.
Тадеуш Кондрусевич всех благодарит за молитву и просит верующих продолжить молитвенную поддержку.
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Иерарх пришел в сознание после наркоза, однако пока ощущает сильную боль.
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