Тадеушу Кондрусевичу сделали операцию на позвоночнике

13 марта утром арцибискупу Тадеушу Кондрусевичу провели операцию на позвоночнике, которая прошла без осложнений, сообщил catholic.by .

Иерарх пришел в сознание после наркоза, однако пока ощущает сильную боль.

Тадеуш Кондрусевич всех благодарит за молитву и просит верующих продолжить молитвенную поддержку.