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Игры не будет. По каким причинам могут отменить спортивные соревнования?

14.03.2019 11:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Игры не будет. По каким причинам могут отменить спортивные соревнования?
Футбольный матч могут перенести из-за снегопада или мороза. © / Фото из открытых источников

К выбору места проведения турнира организаторы всегда относятся с повышенной ответственностью. Обращается внимание на инфраструктурные возможности, меры безопасности, географическую составляющую и ряд других факторов. Однако нередки случаи, когда тщательно спланированное состязание приходится перенести на другое время, в иное место или вовсе отменить.

По каким причинам организаторы могут перенести или отменить спортивные соревнования? Об этом - в материале «АиФ».

ПОГОДА В ДОМЕ

Пожалуй, наиболее частая причина переноса или отмены соревнований - сложные погодные условия. В основном страдают спортсмены, выступающие в тех видах спорта, которые проводятся на открытом воздухе.

Игры не будет. По каким причинам могут отменить спортивные соревнования? Сколько человек должно быть в кинотеатре, чтобы показ не отменили?

Регламентом любых крупных состязаний предусмотрены критерии, когда соревнования могут быть приостановлены или отменены из-за неравных условий для спортсменов или в связи с реальной угрозой для их жизни и здоровья. К примеру, нередки случаи, когда фристайлисты или прыгуны с трамплина не могут выполнять элементы из-за сильного ветра, а биатлонисты делают большое количество промахов на стрельбище из-за густого тумана.

К слову, перечень причин для отмены или переноса соревнований в одном из самых популярных у белорусов зимнем виде спорта весьма объемен. Помимо порывистого ветра и густого тумана, биатлонистам могут помешать сильный мороз, обильный снегопад или, наоборот, дефицит снега из-за высокой температуры воздуха. За примерами далеко ходить не надо. Чемпионат мира-1990, который имел «прописку» в белорусских Раубичах, состоял лишь из двух индивидуальных гонок. На остальные виды программы снега тем «знойным» февралем не хватило.

Ветер часто становится причиной переноса матчей и у теннисистов. В редких случаях - изнуряющая жара. Хотя чаще всего в расписание поединков вмешивается дождь. Обильные осадки не дадут и легкоатлетам выйти на беговую дорожку, а также в сектора для толканий и метаний.

СКАЧКИ ПОД УГРОЗОЙ

Если к переносу соревнований из-за сложных погодных условий спортсмены и болельщики уже привыкли, то каждое форс-мажорное обстоятельство воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. Так, конные скачки, один из самых любимых видов спорта в Англии, в этом году оказались под угрозой отмены из-за вспышки конского гриппа. Для страны это настоящее ЧП, ведь ежегодный оборот рейтинговых скачек составляет $15 млрд, немалая часть которых уходит в государственную казну.

Игры не будет. По каким причинам могут отменить спортивные соревнования? Футбольный матч между Бельгией и Испанией отменен из-за угрозы теракта

В 2018 году во Франции организаторы отменили соревнования по бегу недалеко от города Ренн. Виновниками стали шершни, которые напали на участников марафона. Бегуны подверглись атаке шершней на участке трассы, проходящем под деревьями, на которых располагались улья насекомых. Одно из них по неизвестной причине упало на землю, после чего участники соревнований оказались буквально «в облаке» шершней. Пострадали около 20 человек.

В ряде случаев соревнования переносятся из-за напряженной политической обстановки в стране. Так, в 2014 году в Киеве должен был пройти теннисный матч Кубка Дэвиса между сборными Украины и Бельгии. Однако после жалобы, поданной бельгийской командой, Международная федерация тенниса запретила проводить матч на территории Украины.

ДАЖЕ ОЛИМПИАДА

Отменялись соревнования и по более серьезным причинам. В том числе турниры самого высокого уровня. Так, было принято решение не проводить летние Олимпийские игры 1916 года из-за Первой мировой войны, а Игры 1940 и 1944 годов - из-за Второй мировой войны.

 
 
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По каким причинам организаторы могут перенести или отменить спортивные соревнования? Об этом - в материале «АиФ».
 
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