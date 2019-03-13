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Швеция высылает российского дипломата - оказался шпионом

14.03.2019 10:55 — Разное | Партизан  
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Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла Виктора Татаринцева и потребовало, чтобы страну покинул один из дипломатов, связанный, по мнению шведских спецслужб, с российской разведкой, сообщает издание Dagens Nyheter.

Представитель шведского внешнеполитического ведомства Патрик Нильссон подтвердил изданию факт вызова Татаринцева. Он заявил, что это связано с дипломатической деятельностью.

Dagens Nyheter предполагает, что российский дипломат, которому МИД Швеции выразил протест и из-за которого вызывали Татаринцева, связан с человеком, задержанным в Стокгольме в конце февраля.


По данным правоохранительных органов, задержанный работал в шведской индустрии высоких технологий, которая «представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей».

В полиции заявили, что он собирал данные в пользу России с 2017 года. Его завербовал агент российской разведки, работавший в Швеции «под дипломатическим прикрытием», говорилось в сообщении.

 
 
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Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла Виктора Татаринцева и потребовало, чтобы страну покинул один из дипломатов, связанный, по мнению...
 
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