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Швеция высылает российского дипломата - оказался шпионом
Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла Виктора Татаринцева и потребовало, чтобы страну покинул один из дипломатов, связанный, по мнению шведских спецслужб, с российской разведкой, сообщает издание Dagens Nyheter.
Представитель шведского внешнеполитического ведомства Патрик Нильссон подтвердил изданию факт вызова Татаринцева. Он заявил, что это связано с дипломатической деятельностью.
Dagens Nyheter предполагает, что российский дипломат, которому МИД Швеции выразил протест и из-за которого вызывали Татаринцева, связан с человеком, задержанным в Стокгольме в конце февраля.
По данным правоохранительных органов, задержанный работал в шведской индустрии высоких технологий, которая «представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей».
В полиции заявили, что он собирал данные в пользу России с 2017 года. Его завербовал агент российской разведки, работавший в Швеции «под дипломатическим прикрытием», говорилось в сообщении.
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Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла Виктора Татаринцева и потребовало, чтобы страну покинул один из дипломатов, связанный, по мнению...
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