Швеция высылает российского дипломата - оказался шпионом

Представитель шведского внешнеполитического ведомства Патрик Нильссон подтвердил изданию факт вызова Татаринцева. Он заявил, что это связано с дипломатической деятельностью.





Dagens Nyheter предполагает, что российский дипломат, которому МИД Швеции выразил протест и из-за которого вызывали Татаринцева, связан с человеком, задержанным в Стокгольме в конце февраля.







