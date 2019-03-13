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Топ-10 налогоплательщиков Минска: газ, нефть, табак, алкоголь...
За январь – февраль нынешнего года в консолидированный бюджет столицы поступило свыше 1,9 млрд рублей. Существенная доля в этом объеме – вклад 10 крупнейших налогоплательщиков.
Как сообщает "
Топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска сейчас выглядит так:
1. ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".
2. ЗАО "Белорусская нефтяная компания".
3. ООО "Табак-инвест".
4. ЗАО "Минский завод виноградных вин".
5. РУП "Минскэнерго".
6. СООО "Мобильные ТелеСистемы".
7. ОАО "Минск Кристалл" — управляющая компания холдинга "Минск Кристалл групп".
8. Унитарное предприятие "Велком".
9. ООО "Евроторг".
10. ИООО "Лукойл Белоруссия".
В январе в списке фигурировали ЗАО "Юнифуд" и ЗАО "Патио". В феврале они покинули топ-10, на их место пришли РУП "Минскэнерго" и ИООО "Лукойл Белоруссия".
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За январь – февраль нынешнего года в консолидированный бюджет столицы поступило свыше 1,9 млрд рублей. Существенная доля в этом объеме – вклад 10 крупнейших...
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