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Топ-10 налогоплательщиков Минска: газ, нефть, табак, алкоголь...

14.03.2019 10:25 — Разное | Партизан  
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За январь – февраль нынешнего года в консолидированный бюджет столицы поступило свыше 1,9 млрд рублей. Существенная доля в этом объеме – вклад 10 крупнейших налогоплательщиков.



Как сообщает "Минск-Новости", десятку крупнейших налогоплательщиков возглавляет ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

Топ-10 крупнейших налогоплательщиков Минска сейчас выглядит так:

1. ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

2. ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

3. ООО "Табак-инвест".

4. ЗАО "Минский завод виноградных вин".

5. РУП "Минскэнерго".

6. СООО "Мобильные ТелеСистемы".

7. ОАО "Минск Кристалл" — управляющая компания холдинга "Минск Кристалл групп".

8. Унитарное предприятие "Велком".

9. ООО "Евроторг".

10. ИООО "Лукойл Белоруссия".


В январе в списке фигурировали ЗАО "Юнифуд" и ЗАО "Патио". В феврале они покинули топ-10, на их место пришли РУП "Минскэнерго" и ИООО "Лукойл Белоруссия".

 
Теги: Минск
 
 
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За январь – февраль нынешнего года в консолидированный бюджет столицы поступило свыше 1,9 млрд рублей. Существенная доля в этом объеме – вклад 10 крупнейших...
 
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