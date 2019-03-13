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В Рогачеве пропал подросток

14.03.2019 11:55 — Разное | БелТА  
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14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается без вести пропавший житель Рогачева Дмитрий Алаев, сообщили БЕЛТА в МВД.

Подросток 2004 года рождения. Он 13 марта после 15.00 ушел из школы, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид ему 15 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы русые средней длины, глаза голубые.

Был одет в вязаную черную шапку с надписью и эмблемой белого цвета HONDA, куртку черного цвета с капюшоном, светло-серые спортивные брюки, кроссовки белого цвета с серыми вставками.

Особые приметы: отсутствует фаланга на большом пальце правой руки. При себе имел красный рюкзак красного цвета, в котором находилась обувь, а также деньги Br10.

О местонахождении пропавшего можно сообщить по телефонам 8(02339) 41249, 43966 либо по номеру 102.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается без вести пропавший житель Рогачева Дмитрий Алаев, сообщили БЕЛТА в МВД. Подросток 2004 года рождения. Он 13 марта после 15.00...
 
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