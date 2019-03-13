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Застрявшие в лифте врачи сняли видео своего освобождения
14.03.2019 12:08 — Разное | Аргументы и факты
На странице в Инстаграм ssnmp_baranovichi (неофициальная страница) врачи скорой помощи города Барановичи поместили фото с подписью, из которой вытекает, что они застряли в лифте и ждут спасателей.
Следующим было видео, сопровождающееся комментарием: «Все норм. Ребята сработали оперативно. Тросы не оборвало. Это у лифта фишка такая – при застревании ускоряться и трясти так, будто в ад спускаемся».
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Instagram На странице в Инстаграм ssnmp_baranovichi (неофициальная страница) врачи скорой помощи города Барановичи поместили...
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