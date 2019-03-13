Застрявшие в лифте врачи сняли видео своего освобождения

Все норм. Ребята сработали оперативно. Тросы не оборвало. Это у лифта фишка такая - при застревании ускоряться и трясти так, будто в ад спускаемся. #скораяпомощь #барановичи #спасли #лифт

Публикация от ССНМП г. Барановичи (@ssnmp_baranovichi) 12 Мар 2019 в 12:23 PDT