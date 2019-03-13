﻿ Курсы валют и криптовалют на сегодня. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курсы валют и криптовалют на сегодня

14.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Доллар на старте торгов упал до минимума почти за три месяца, биткойн -10.

Курс доллара опустился на 0,0014 рубля до 2,1335 BYN/USD. Это минимум за 83 дня. Доллар дешевеет уже третий раз, но суммарно его потери немногим превысили полкопейки.

Курс евро вырос на 0,0037 рубля до 2,4145 BYN/EUR. За последние три дня евро прибавил 0,0076 рубля, а по итогам торгов понедельника он оказался на минимуме за 84 дня.

Российский рубль укрепился на 0,0022 рубля до 3,2600 BYN/100 RUB — максимум за 16 дней.

Bitcoin − 3872.69$ (-10);

Bitcоin Cash/ВСС – 130.88$ (+2.52);

DigitalCash − 89.63$ (-3.44);

Еthеreum − 132.43$ (-0.53);

ZCаsh − 51.96$ (-1.21);

Monеro − 50.9$ (-0.32).


 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар на старте торгов упал до минимума почти за три месяца, биткойн -10.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Наука до науки»: в Риме открылась выставка работ Леонардо да Винчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика