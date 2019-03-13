Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар на старте торгов упал до минимума почти за три месяца, биткойн -10.

Курс доллара опустился на 0,0014 рубля до 2,1335 BYN/USD. Это минимум за 83 дня. Доллар дешевеет уже третий раз, но суммарно его потери немногим превысили полкопейки.

Курс евро вырос на 0,0037 рубля до 2,4145 BYN/EUR. За последние три дня евро прибавил 0,0076 рубля, а по итогам торгов понедельника он оказался на минимуме за 84 дня.

Российский рубль укрепился на 0,0022 рубля до 3,2600 BYN/100 RUB — максимум за 16 дней.

Bitcoin − 3872.69$ (-10);

Bitcоin Cash/ВСС – 130.88$ (+2.52);

DigitalCash − 89.63$ (-3.44);

Еthеreum − 132.43$ (-0.53);

ZCаsh − 51.96$ (-1.21);

Monеro − 50.9$ (-0.32).



