«ТехноИнтеллект» — Диплом II степени

Жидович Максим (гимназия №1 г.Дзержинска) победил в заключительном, республиканском этапе конкурса научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект».
12-13 марта в Белорусском национальном техническом университете прошла очная защита творческих проектов участников конкурса.
На суд жюри Максим представил прибор на основе магнитного поля, генерируемом движущимся транспортом. Его идея, отмеченная дипломом II степени, в будущем поможет определять скорость и вес проехавшего по специальному участку дороги автомобиля.