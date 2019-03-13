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Определились участники переходного турнира, которые разыграют 2 путевки в хоккейную экстралигу «А»
После завершения
Переходный турнир проводится в два круга. В нем участвуют две лучшие команды
Две лучшие команды по итогам переходного турнира получат право в следующем сезоне выступать в дивизионе «А» экстралиги. Две худшие сыграют в дивизионе «Б».
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Две лучшие команды по итогам переходного турнира получат право в следующем сезоне выступать в дивизионе «А» экстралиги. Две худшие сыграют в дивизионе «Б».
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