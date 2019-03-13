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Определились участники переходного турнира, которые разыграют 2 путевки в хоккейную экстралигу «А»

14.03.2019 12:19 — Разное | Tut.by  
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После завершения последней четвертьфинальной серии Кубка президента стали известны все участники переходного турнира, который пройдет в марте-апреле 2019 года. В нем сыграют четыре команды: жлобинский «Металлург», «Лида», оршанский «Локомотив» и «Могилев», сообщает пресс-служба ФХБ.


Фото: vk.com/zhlobin_metallurg

Переходный турнир проводится в два круга. В нем участвуют две лучшие команды экстралиги "Б" и две худшие дружины экстралиги "А" (не считая молодежную (U20) сборную, которая защищена от вылета из элитной группы). Соперники сыграют друг с другом по два матча – один на своей площадке и один в гостях. Даты проведения игр станут известны позднее.

Две лучшие команды по итогам переходного турнира получат право в следующем сезоне выступать в дивизионе «А» экстралиги. Две худшие сыграют в дивизионе «Б».

 
Теги: Могилев
 
 
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Две лучшие команды по итогам переходного турнира получат право в следующем сезоне выступать в дивизионе «А» экстралиги. Две худшие сыграют в дивизионе «Б».
 
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