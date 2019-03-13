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Белорусские адвокаты 15 марта проведут бесплатные консультации

14.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Адвокаты проведут бесплатные консультации для малоимущих граждан 15 марта. Акция, которая пройдет во всех адвокатских образованиях страны, приурочена ко Дню Конституции Беларуси. Об этом сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ирина Реут.

Белорусские адвокаты 15 марта проведут бесплатные консультации

Адвокаты разъяснят законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.

Подобные мероприятия по решению совета БРКА проводятся в стране регулярно. В этом году бесплатные юридические консультации для малоимущих адвокаты также проведут 26 июня по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси, 1 октября — Дня пожилых людей и 29 ноября — Дня юриста.

В основном людей интересуют вопросы, связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, вопросы социальной поддержки, наследства.
Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/belorusskie-advokaty-15-marta-provedut-besplatnye-konsultatsii-339921-2019/
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БЕЛТА.

 
 
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Адвокаты проведут бесплатные консультации для малоимущих граждан 15 марта. Акция, которая пройдет во всех адвокатских образованиях страны, приурочена...
 
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