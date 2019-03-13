Белорусские адвокаты 15 марта проведут бесплатные консультации

Адвокаты проведут бесплатные консультации для малоимущих граждан 15 марта. Акция, которая пройдет во всех адвокатских образованиях страны, приурочена ко Дню Конституции Беларуси. Об этом сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ирина Реут.





Адвокаты разъяснят законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.

Подобные мероприятия по решению совета БРКА проводятся в стране регулярно. В этом году бесплатные юридические консультации для малоимущих адвокаты также проведут 26 июня по случаю Дня образования адвокатуры Беларуси, 1 октября — Дня пожилых людей и 29 ноября — Дня юриста.

В основном людей интересуют вопросы, связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, вопросы социальной поддержки, наследства.

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/belorusskie-advokaty-15-marta-provedut-besplatnye-konsultatsii-339921-2019/

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