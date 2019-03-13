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Суд в Пинске приговорил брачную аферистку к пяти годам колонии

14.03.2019 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Суд Пинского района и города Пинска сегодня огласил приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64301.php

Суд в Пинске приговорил брачную аферистку к пяти годам колонии

Холостой 40-летний житель Столинского района нашел в газете объявление девушки, ищущей квартиру для аренды. Позвонив, мужчина познакомился якобы с ее матерью. Во время регулярных телефонных разговоров 47-летняя женщина убедила мужчину в том, что ее дочь хочет вступить с ним в брак. Под вымышленными предлогами "будущая теща" просила помочь. В частности, деньги нужны были для операции на сердце девушки, последующей реабилитации. При этом она убедила мужчину в невозможности личного знакомства с дочерью до свадьбы из-за рекомендаций экстрасенса. Фигурантка вводила в заблуждение мужчину три года, выманив у него более Br4 тыс. и свыше $28,8 тыс.

Суд признал женщину виновной по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Она приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу.

 
Теги: знакомства
 
 
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  Суд Пинского района и города Пинска сегодня огласил приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры...
 
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