Каменчанка учит детей создавать поделки из глины

Глина, по истине удивительный материал, с ним работать одновременно и сложно, и интересно … Хочу представить вам мастера по работе с глиной и просто потрясающе интересного человека – Марию ПРУСОВУ, руководитель кружка «Декоративная лепка» ЦДОДиМ Каменца.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64300.php

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– Скажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь лепкой из глины и как пришли к этому?

– Очень давно, около 15 лет, а подтолкнула меня к этому сама жизнь. Жили мы возле речки и еще с детства мне приходилось много лепить из глины. И знаете, получалось. Когда переехала в Каменец, надо было где-то работать, чем-то заниматься.

– Почему выбран именно этот материал?

Во-первых, глина – природный материал, известный людям с незапамятных времен, во-вторых, глина – это экологически чистый материал, в-третьих, она имеет оздоравливающие свойства.

Хочу сказать, что взяв однажды в руки глину, невозможно забыть ощущение творца, под пальцами которого рождается решение актуальной проблемы и возвращается потерянное спокойствие и умиротворение.

– Что вдохновляет вас? Откуда черпаете идеи?

–Мои работы – это моя фантазия на разные темы: персонажи сказок и мультфильмов, фигурки реальных людей, народные сюжеты, украшения для дома. Все они раскрашены яркими красками и выполнены в различной технике лепки. Иногда задумка ждет своего времени, а бывает и такое, что идеи беру у детей, у них интересное видение. Я схватываю это и дорабатываю. Может получиться так: планируешь одно, получается другое.



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– Зачем ребенку лепить из глины?

– Без развития мелкой моторики невозможно нормальное развитие интеллекта ребенка. Чем больше он работает пальчиками, тем быстрее развивается, лучше говорит и думает. Очень хорошо развивают мелкую моторику занятия именно по лепке из глины.

В процессе занятий с глиной у детей прекрасно развивается воображение, воспитывается чувство прекрасного, формируется творческое образное мышление. Ребенок приучается быть аккуратным: на занятиях надо приготовить и убрать за собой рабочее место, тщательно вымыть руки, учится доводить начатое дело до конца.

Она не вызывает аллергическую реакцию, легко отмывается и из нее можно изготавливать предметы, которыми можно пользоваться в доме. Работая с глиной, проходят разные страхи и напряжение: такие занятия даже рекомендуют детские психологи и невропатологи. Во время занятия дети начинают видеть предмет в объеме. У ребенка формируется чувство собственного достоинства, развивается трудолюбие, самостоятельность, эмоциональная отзывчивость и умение радоваться чужим успехам.

– Как вы боретесь с кризисами, когда совсем не хочется ничего делать?

– Такого не бывает. Глина – удивительный природный материал, теплый, нежный и податливый, который может превратиться во что угодно. От примитивной, на первый взгляд, детской игрушки до удивительной вазы или изящного подсвечника. Работа с глиной благотворно действует на нервную систему, расслабляет, снимает нервное напряжение. А дети ждут, они всегда чего-то хотят. Ты смотришь на них и понимаешь, что нужно работать.

– Для вас это хобби или что-то большее?



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– Лепка из глины – интереснейшее творческое занятие, которое переходит в любимое хобби, где можно получить массу положительных эмоций.

– Что вы можете посоветовать, желающим заниматься лепкой?

– Почему-то считается, что лепить из глины нужно исключительно детям, ведь это полезно для развития мелкой моторики. Действительно, полезно, но взрослым такие занятия дают гораздо больше. Если для детей это всего лишь один из способов познания мира, развитие и игра, то взрослым глина помогает обрести гармонию личности и раскрыть собственное «Я». Работа именно с природной глиной дает неповторимые тактильные ощущения. Это живой материал из недр земли. Пробуйте, но прежде чем стать мастером, нужно с чего-то начинать. И для начала – конечно же, с самого простого. С того, что легко понять и повторить, занимаясь лепкой с нуля и без педагога.



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– Мария Филипповна, спасибо за интервью. Мы желаем вам творческих успехов, радовать красивыми и оригинальными работами и воплощать свои мечты в реальность!