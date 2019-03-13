ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился новый арт-объект.

14.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

2 марта 2019 23:59 2163

Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился новый арт-объект. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана Архипова.

Каждое солигорское учебное заведение имеет какие-то свои особенности, свои «фишки». Раньше в системе образования школы это называлось уклоном. Уклоны отменили, но традиции сохранились. Средняя школа № 8 отличается от других школ города тем, что есть в ней специализированные спортивные классы. Более 10 лет назад создавались они по инициативе футбольного клуба «Шахтер», показывают ученики этих классов результаты и теперь.

Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился новый арт-объект.

Шестой и седьмой (спортивные) классы — победители районных соревнований по мини-футболу,а старшеклассники из десятого и одиннадцатого классов в прошлом году становились бронзовыми и серебряными чемпионами Беларуси по футболу, некоторые успешно участвовали в соревнованиях «Кубок развития». Потому неудивительно, что новый арт-объект нашего города, тематически связанный с футболом, решено было поставить именно на крыльце средней школы № 8.

Инсталляция «Футбольный мяч» — символ приверженности ребят из этой школы такому популярному виду спорта, как футбол.

Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился новый арт-объект.
Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился новый арт-объект.
Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился новый арт-объект.

На торжественном открытии нового арт-объекта присутствовал начальник молодежного отделения ФК «Шахтер» Станислав Суворов, который вместе с учениками спортивных классов перерезал традиционную ленту на новом арт-объекте.

Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился новый арт-объект.
Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился новый арт-объект.
Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился новый арт-объект.
Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился новый арт-объект.

На мероприятии присутствовали также заместитель начальника управления образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома Татьяна Протасеня, директор школы Виктор Бровко и представители коллектива. Ученики средней школы №8 подготовили концерт.

Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился новый арт-объект.
Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился новый арт-объект.

Кстати, можно поспешить и сделать первые селфи на фоне инсталляции «Футбольный мяч». Арт-объект, несомненно, будет оценен теми, кто любит спорт.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 марта 2019 23:59 2163 Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусам приходят тунеядские жировки. Власти прогнозировали, что их получат 54 тысячи человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика