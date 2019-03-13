

Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился новый арт-объект. ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Светлана Архипова.

Каждое солигорское учебное заведение имеет какие-то свои особенности, свои «фишки». Раньше в системе образования школы это называлось уклоном. Уклоны отменили, но традиции сохранились. Средняя школа № 8 отличается от других школ города тем, что есть в ней специализированные спортивные классы. Более 10 лет назад создавались они по инициативе футбольного клуба «Шахтер», показывают ученики этих классов результаты и теперь.

Шестой и седьмой (спортивные) классы — победители районных соревнований по мини-футболу,а старшеклассники из десятого и одиннадцатого классов в прошлом году становились бронзовыми и серебряными чемпионами Беларуси по футболу, некоторые успешно участвовали в соревнованиях «Кубок развития». Потому неудивительно, что новый арт-объект нашего города, тематически связанный с футболом, решено было поставить именно на крыльце средней школы № 8.



Инсталляция «Футбольный мяч» — символ приверженности ребят из этой школы такому популярному виду спорта, как футбол.















На торжественном открытии нового арт-объекта присутствовал начальник молодежного отделения ФК «Шахтер» Станислав Суворов, который вместе с учениками спортивных классов перерезал традиционную ленту на новом арт-объекте.

















На мероприятии присутствовали также заместитель начальника управления образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома Татьяна Протасеня, директор школы Виктор Бровко и представители коллектива. Ученики средней школы №8 подготовили концерт.









Кстати, можно поспешить и сделать первые селфи на фоне инсталляции «Футбольный мяч». Арт-объект, несомненно, будет оценен теми, кто любит спорт.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.