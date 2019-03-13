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Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился новый арт-объект.
14.03.2019 — Разное | Soligorsk News
2 марта 2019 23:59 2163
Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился новый арт-объект. ФОТОФАКТ.
Каждое солигорское учебное заведение имеет какие-то свои особенности, свои «фишки». Раньше в системе образования школы это называлось уклоном. Уклоны отменили, но традиции сохранились. Средняя школа № 8 отличается от других школ города тем, что есть в ней специализированные спортивные классы. Более 10 лет назад создавались они по инициативе футбольного клуба «Шахтер», показывают ученики этих классов результаты и теперь.
Шестой и седьмой (спортивные) классы — победители районных соревнований по мини-футболу,а старшеклассники из десятого и одиннадцатого классов в прошлом году становились бронзовыми и серебряными чемпионами Беларуси по футболу, некоторые успешно участвовали в соревнованиях «Кубок развития». Потому неудивительно, что новый арт-объект нашего города, тематически связанный с футболом, решено было поставить именно на крыльце средней школы № 8.
На торжественном открытии нового арт-объекта присутствовал начальник молодежного отделения ФК «Шахтер» Станислав Суворов, который вместе с учениками спортивных классов перерезал традиционную ленту на новом арт-объекте.
На мероприятии присутствовали также заместитель начальника управления образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома Татьяна Протасеня, директор школы Виктор Бровко и представители коллектива. Ученики средней школы №8 подготовили концерт.
Кстати, можно поспешить и сделать первые селфи на фоне инсталляции «Футбольный мяч». Арт-объект, несомненно, будет оценен теми, кто любит спорт.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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2 марта 2019 23:59 2163 Инсталляция «Футбольный мяч». В Солигорске появился...
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