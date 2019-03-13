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Ноу-хау из Татарстана: снегоуборщик на лошадиной тяге!
В татарстанском селе Чиканас дорожные рабочие не спешат заниматься уборкой снега с проезжей части. На помощь местным жителям пришли лошадь и смекалка: сельчанин немного переоборудовал обычную телегу, превратив ее в снегоуборщик. Пусть в нем лишь одна лошадиная сила, но это лучше, чем ничего.
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Когда никто не чистит дороги, без смекалки не обойтись.
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