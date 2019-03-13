В татарстанском селе Чиканас дорожные рабочие не спешат заниматься уборкой снега с проезжей части. На помощь местным жителям пришли лошадь и смекалка: сельчанин немного переоборудовал обычную телегу, превратив ее в снегоуборщик. Пусть в нем лишь одна лошадиная сила, но это лучше, чем ничего.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ноу-хау из Татарстана: снегоуборщик на лошадиной тяге! Когда никто не чистит дороги, без смекалки не обойтись.