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День потребителя

14.03.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Наименование

гор(рай)исполкома

 Телефонный

номер

 Время

работы
Главное управление

торговли и услуг

Могилевского облисполкома

 8(0222) 252837

8(0222) 327460

8(0222) 273598

 с 9.00 до 13.00
Управление торговли и услуг Могилевского горисполкома 8(0222) 422380 с 9.00 до 12.00
Управление торговли и услуг Бобруйского горисполкома 8(0225) 720300 с 8.00 до 13.00

(перерыв с 13.00 до 14.00)

с 14.00 до 17.00
Белыничский район 8(02232) 52627

8(02232) 78716

 с 9.00 до 13.00
Бобруйский район 8(0225) 720551 с 9.00 до 12.00
Быховский район 8(02231) 79707 с 12.00 до 13.00
Глусский район 8(02230) 78997 с 10.00 до 12.00
Горецкий район 8(02233) 76332 с 8.00 до 17.00

(перерыв с 13.00 до 14.00)
Дрибинский район 8(02248) 25676

8(02248) 24819

 с 10.00 до 12.00
Кировский район 8(02237) 79140 с 10.00 до 12.00
Климовичский район 8(02244) 77810 с 15.00 до 17.00
Кличевский район 8(02236) 79245 с 9.00 до 13.00
Костюковичский район 8(02245) 78110 с 10.00 до 12.00
Краснопольский район 8(02238) 79948 с 15.00 до 16.00
Кричевский район 8(02241) 26635 с 15.00 до 17.00
Круглянский район 8(02234) 79563 с 12.00 до 13.00
Могилевский район 8(0222) 423028

8(0222) 423029

 с 8.00 до 10.00
Мстиславский район 8(02240) 58120 с 10.00 до 11.00
8(02240) 59016 с 15.00 до 16.00
Осиповичский район 8 (02235) 66033

8 (02235) 66034

 с 10.00 до 12.00
Славгородский район 8(02246) 79634 с 14.00 до 15.00
Хотимский район 8(02247) 79272 с 8.00 до 13.00
Чаусский район 8(02242) 78934 с 11.00 до 13.00
Чериковский район 8(02243) 79277 с 9.00 до 10.00
Шкловский район 8(02239) 78167 с 8.00 до 13.00

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь                     от 23 июля 2012 г. №667 «О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц» обращения, поступившие на «горячую линию», не подлежат регистрации.

 
 
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от      26 марта 1998 года № 157 «О государственных праздниках, праздничных
 
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