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День потребителя
14.03.2019 — Разное | Кричевская жизнь
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2012 г. №667 «О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц» обращения, поступившие на «горячую линию», не подлежат регистрации.
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