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«Белавиа» предложила новые акционные направления

14.03.2019 12:45 — Разное | Аргументы и факты  
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«Белавиа» предложила новые акционные направления
Фото из открытых источников

Предлагаются направления: Москва (Домодедово, Жуковский), Нижний Новгород, Ларнака и Сочи. Период продажи: 14 марта 2019 года с 09:30 до 23:59 по минскому времени.

Период путешествия: с 15 марта по 14 апреля 2019 года (дата возврата по второму купону).

Купить билеты можно только физлицам на сайте belavia.by. 

«Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается», - сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

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Теги: Минск
 
 
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Стоимость перелета составляет 10 EUR (плюсы таксы и сборы) в одну сторону, 20 EUR – туда-обратно.
 
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