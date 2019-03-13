«Белавиа» предложила новые акционные направления

Предлагаются направления: Москва (Домодедово, Жуковский), Нижний Новгород, Ларнака и Сочи. Период продажи: 14 марта 2019 года с 09:30 до 23:59 по минскому времени.
Период путешествия: с 15 марта по 14 апреля 2019 года (дата возврата по второму купону).
Купить билеты можно только физлицам на сайте belavia.by.
«Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.