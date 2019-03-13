«Белавиа» предложила новые акционные направления

Предлагаются направления: Москва (Домодедово, Жуковский), Нижний Новгород, Ларнака и Сочи. Период продажи: 14 марта 2019 года с 09:30 до 23:59 по минскому времени.

Период путешествия: с 15 марта по 14 апреля 2019 года (дата возврата по второму купону).

Купить билеты можно только физлицам на сайте belavia.by.