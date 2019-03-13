Рабочая группа Пинского райисполкома проверила содержание лошадей в фермерском хозяйстве «БелОсаннаСвет»

Не знаю, как сейчас, а в свое время на факультете журналистики БГУ всем первокурсникам рассказывали такую историю:

«В московской газете «Ведомости» за июль 1902 года появилась следующая публикация:

– В заметку г. Евг. Илларионова, опубликованную в предыдущем номере нашей газеты, о том, что в Замоскворечье открылся детский приют, вкралась маленькая опечатка. Во-первых, не в Замоскворечье, а в Хамовниках, во-вторых, не приют, а баня, а в-третьих, не открылся, а закрылась на ремонт. Приносим свои извинения подписчикам».

Больше сотни лет прошло с того момента, а градус информационного головотяпства не снижается, и не только из-за появления социальных сетей.



Вот примерно по такой схеме начиналась эта достаточно мутная история, когда в райисполком пришла дама приятная во всех отношениях и поведала леденящую душу историю о том, что в Галево, под носом у властей и общественности, действует самая настоящая живодерня, где в жутких условиях, без присмотра, без еды и воды, содержится чуть ли не табун лошадей. Одновременно такое же сообщение взорвало интернет, где информацию сопровождал видеоряд с изображением действительно самых настоящих кляч, которых по причине истощения не взяли бы даже на мясокомбинат. Наверное, нужно было обшарить весь интернет, чтобы найти таких одров. Сама дама, правда, проживает постоянно не в деревне, а в городе, но ей очень близки проблемы развития коневодства в стране.

Возбудившийся по этому поводу некто из Бобруйска, как говорится, бухнул в колокола, не заглянув в святцы. И полетел на сайт Брестского облисполкома истерический вопль далекого конезащитника: «Лошади на грани голодной смерти! Нужно срочно спасать! Отзовитесь, кто может хоть чем-нибудь помочь! Они, может, и без воды!».

Понятное дело, местная власть не могла терпеть таких страшилок, а потому председатель райисполкома распорядился срочно прояснить ситуацию на месте специально созданной рабочей группе, в которую вошли три его заместителя, председатель районного Совета депутатов, главный ветеринарный врач района, начальник отдела экономики райисполкома, начальник отдела землеустройства райисполкома, начальник РОВД, участковые уполномоченные, начальник районной налоговой инспекции. Не стану описывать весь процесс проверки фермерского хозяйства «БелОсаннаСвет», процитирую лишь пункт итогового протокола:

– Информация, указанная в обращении жительницы Пинска, не подтвердилась. Лошади находятся в удовлетворительном состоянии, в кормушках имеется сено для скота.

Привет из 1902 года! «Не открылся, а закрылась на ремонт». Остается только догадываться, что подвигло заявительницу на такую атаку. Кой-какое объяснение на этот счет у меня есть, но озвучивать его я не стану, лишь предположив сугубо личные причины конфликта. Впрочем, сегодняшний разговор не только о нравах, царящих в социальных сетях. Оказалось, что есть претензии и к противоположной стороне, и претензии достаточно серьезные.

А противоположная сторона – это житель Галево Павел Павлович Шальпук. Человек, несомненно, энергичный и предприимчивый, он начал свою карьеру частного предпринимателя еще в 2008 году, открыв ЧТПУП «БелОсанна», в обязанности которого входили резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня. Для каковой цели была куплена у местного хозяйства старая конюшня, в которой, похоже, разместилось необходимое оборудование. Уж не знаю, как там шли дела на декоративном и строительном фронтах, а только в 2012 году разворотливый Пал Палыч зарегистрировал на себя еще и ЧП «БелОсаннаПинск» по организации похорон и оказанию связанных с ними услуг.

Эпитет «разворотливый» употреблен не просто так: за год до открытия мастерской по изготовлению памятников ее хозяин зарегистрировал себя еще и владельцем фермерского хозяйства «БелОсаннаСвет», того самого, что наделало столько шума и в начальственных кабинетах, и в соцсетях. Основной вид деятельности хозяйства декларируется как «деятельность по организации отдыха и развлечений…». Возможно я ошибаюсь, но по первоначалу фермер располагал двумя, много тремя, лошадьми. Надо отдать должное галевскому предпринимателю: лошадиными проблемами он занимался плотно – построил новую конюшню, оборудовал в ней, как положено, денники, в которых сейчас стоят 10 взрослых лошадей, 4 жеребят и 4 пони. Не скажу, что все они ухожены до циркового блеска, но выглядят вполне себе довольными жизнью – упитанные и веселые (см. фото).



Заняты они тем, что катают подростков обоих полов по… скажем так, неопределенным маршрутам. По каковой причине кто-то сгоряча объявил галевскую конюшню то ли клубом, то ли даже конно-спортивной школой. Какой клуб, какая школа? Да, клуб в районе есть, но называется он «Всадник Полесья» и располагается совершенно в другом месте. Что до школы, то вообще такое утверждение – попытка выдать желаемое за действительное: школа – это, на минуточку, преподаватели, инструкторы, ветеринары и прочие специалисты. А какая тут школа, если в ее штате нет даже берейтора, тренера-наездника лошадей? Фермерское хозяйство – не более того.

И тут начинается самое интересное: лошади у Пал Палыча вроде есть, а вроде и нет их вовсе, потому как ни на одну из них у хозяина нет документов! Как вам новость? Не берусь называть истинных владельцев коней, скажу только, что в основном ухаживают за животными подростки, причем без сопровождения взрослых, а это категорически запрещено. Хотя… Скачут же ребята верхом по обочинам шоссейных дорог и по прочим местам, мало напоминающим ипподром, и как-то до сих пор все обходилось. Не факт, что обойдется и в дальнейшем, не дай бог, конечно. И вот представьте себе: на территории хозяйства работает упомянутая уже комиссия, а при ней ребенок занимается кормлением лошадей. Уж если хотят взрослые завести лошадку для своего чада, то пусть и сопровождают его во время всего общения с животным.

Справедливости ради следует заметить, что родители заключили с фермером договоры, которые вроде как должны регламентировать взаимоотношения несовершеннолетних и фермера. Но договоры эти не имеют никакой юридической силы. Во-первых, подростки здесь именуются «участниками конного клуба», хотя, как мы выяснили, никакого клуба нет и не предвидится. Во-вторых, что же это за договоры, под которыми родители даже не удосужились поставить подпись?

Еще проблема: лошади-то сыты, но весной и летом их выпас и выгул осуществляется в не предназначенных для этих целей местах – на проезжей части, на землях общего пользования. И на землях соседнего сельхозпредприятия. То есть речь идет об элементарной потраве, за что энергичный Пал Палыч не раз удостаивался административных протоколов. Не все в порядке и в самой конюшне, где паутина на проводах и светильниках красноречиво говорит о нарушении правил пожарной безопасности.



И наконец. По секрету сообщу фермеру, что у нас в стране принят Закон об идентификации животных. А он, между прочим, предполагает наличие паспорта животного – такого электронного документа установленной формы, подтверждающего идентификацию животного и его регистрацию в государственной информационной системе. Так и быть, сообщу владельцам, что здесь необходим микрочип, который у лошадей внедряется под кожу в области середины шеи под гриву справа. Вот что на этот счет говорится в Положении об идентификации животных:

– Владельцы сельскохозяйственных животных – юридические лица самостоятельно осуществляют установку средств идентификации на животных, находящихся у них во владении. Владельцы сельскохозяйственных животных – физические лица осуществляют установку средств идентификации самостоятельно либо с помощью специалистов органов и организаций, закрепленных местными исполнительными и распорядительными органами за осуществлением процедуры идентификации сельскохозяйственных животных, принадлежащих физическим лицам.

Я мог бы развить еще тему, обозначенную в заключительном протоколе рабочей группы райисполкома как «ветеринарное сопровождение лошадей в хозяйстве не осуществляется». Поверьте, тема достаточно обширна, и по ней можно перечислить не одну претензию к фермеру. Но вместо этого приведу дословно решение, принятое по результатам работы рабочей группы:

– Председателю Оснежицкого сельисполкома В.А. Кирилко и начальнику отдела внутренних дел Пинского райисполкома С.В. Козаку: организовать контроль по недопущению несанкционированного выгула и выпаса скота, принять меры по запрету посещения вышеуказанного хозяйства несовершеннолетними без сопровождения родителей. Директору крестьянского (фермерского) хозяйства «БелОсаннаСвет» П.П. Шальпуку принять меры по регистрации скота (присвоение идентификационных номеров) в ГУ «Центр информационных систем в животноводстве» по адресу: Пинский район, д. Галево, ул. Юная, 7А, тел. 8-0165-67-05-94, запретить посещение хозяйства несовершеннолетними без сопровождения родителей, не допускать несанкционированный выгул и выпас скота. Начальнику Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям В.И. Лозюку до 15 марта 2019 года осуществить проверку соблюдения правил пожарной безопасности на территории крестьянского (фермерского) хозяйства «БелОсаннаСвет». Главному врачу ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» В.В. Ващуку до 15 марта 2019 года осуществить проверку соблюдения санитарного состояния прилегающей территории крестьянского (фермерского) хозяйства «БелОсаннаСвет».

Наверное, на этом можно было бы поставить точку, да как-то не получается. Ведь что ни говори, а фермер

П.П. Шальпук вроде как делает доброе дело: приобщение детей к уходу за животными, азы выездки – все это помогает обеспечить подросткам качественный досуг. Правда, не до такой степени, как это оценивали некоторые родители на совместном собрании с руководителями района, посвященном именно галевскому конфликту. Мол, если запретить детям заниматься с лошадьми, то они дружно уйдут в подворотни, займутся черт-те чем и вообще приобщатся к наркотикам. Насчет подворотен мысль не новая, только не надо превращать ее в этакое орудие шантажа. Если кто-то думает, что, посадив ребенка на коня, мигом избавляешься от вызовов современного общества, то он жестоко ошибается. Но это уже совсем другая история. Эта же пока дает повод для следующего вывода: любое дело, пусть даже самое доброе и нужное, должно делаться без нарушений закона. Что это, честное слово, за история с исчезновением документов на лошадей?

Характерно, что никто из родителей, собравшихся в райисполкоме, не вызвался возобновить работу по приведению в порядок статуса и документации табуна. Как там у Владимира Высоцкого? «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Сдается мне, все это продолжение мысли о том, что «государство должно». Государство должно многое и по долгам платит исправно. Но здесь не тот случай. И если вы однажды решили сделать что-то хорошее, проверьте на всякий случай законодательную базу под предполагаемым проектом. А то получится, как в Галево – не клуб, а махновская кавалерия.

Юрий СКОРОХОД,

заведующий отделом экономики «Полесской правды».

Фото предоставлено районной ветеринарной станцией.