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Рабочая группа Пинского райисполкома проверила содержание лошадей в фермерском хозяйстве «БелОсаннаСвет»
14.03.2019 — Разное | Полесская правда
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Не знаю, как сейчас, а в свое время на факультете журналистики БГУ всем первокурсникам рассказывали такую историю:
«В московской газете «Ведомости» за июль 1902 года появилась следующая публикация:
– В заметку г. Евг. Илларионова, опубликованную в предыдущем номере нашей газеты, о том, что в Замоскворечье открылся детский приют, вкралась маленькая опечатка. Во-первых, не в Замоскворечье, а в Хамовниках, во-вторых, не приют, а баня, а в-третьих, не открылся, а закрылась на ремонт. Приносим свои извинения подписчикам».
Больше сотни лет прошло с того момента, а градус информационного головотяпства не снижается, и не только из-за появления социальных сетей.
Возбудившийся по этому поводу некто из Бобруйска, как говорится, бухнул в колокола, не заглянув в святцы. И полетел на сайт Брестского облисполкома истерический вопль далекого конезащитника: «Лошади на грани голодной смерти! Нужно срочно спасать! Отзовитесь, кто может хоть чем-нибудь помочь! Они, может, и без воды!».
Понятное дело, местная власть не могла терпеть таких страшилок, а потому председатель райисполкома распорядился срочно прояснить ситуацию на месте специально созданной рабочей группе, в которую вошли три его заместителя, председатель районного Совета депутатов, главный ветеринарный врач района, начальник отдела экономики райисполкома, начальник отдела землеустройства райисполкома, начальник РОВД, участковые уполномоченные, начальник районной налоговой инспекции. Не стану описывать весь процесс проверки фермерского хозяйства «БелОсаннаСвет», процитирую лишь пункт итогового протокола:
Привет из 1902 года! «Не открылся, а закрылась на ремонт». Остается только догадываться, что подвигло заявительницу на такую атаку. Кой-какое объяснение на этот счет у меня есть, но озвучивать его я не стану, лишь предположив сугубо личные причины конфликта. Впрочем, сегодняшний разговор не только о нравах, царящих в социальных сетях. Оказалось, что есть претензии и к противоположной стороне, и претензии достаточно серьезные.
А противоположная сторона – это житель Галево Павел Павлович Шальпук. Человек, несомненно, энергичный и предприимчивый, он начал свою карьеру частного предпринимателя еще в 2008 году, открыв ЧТПУП «БелОсанна», в обязанности которого входили резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня. Для каковой цели была куплена у местного хозяйства старая конюшня, в которой, похоже, разместилось необходимое оборудование. Уж не знаю, как там шли дела на декоративном и строительном фронтах, а только в 2012 году разворотливый Пал Палыч зарегистрировал на себя еще и ЧП «БелОсаннаПинск» по организации похорон и оказанию связанных с ними услуг.
Эпитет «разворотливый» употреблен не просто так: за год до открытия мастерской по изготовлению памятников ее хозяин зарегистрировал себя еще и владельцем фермерского хозяйства «БелОсаннаСвет», того самого, что наделало столько шума и в начальственных кабинетах, и в соцсетях. Основной вид деятельности хозяйства декларируется как «деятельность по организации отдыха и развлечений…». Возможно я ошибаюсь, но по первоначалу фермер располагал двумя, много тремя, лошадьми. Надо отдать должное галевскому предпринимателю: лошадиными проблемами он занимался плотно – построил новую конюшню, оборудовал в ней, как положено, денники, в которых сейчас стоят 10 взрослых лошадей, 4 жеребят и 4 пони. Не скажу, что все они ухожены до циркового блеска, но выглядят вполне себе довольными жизнью – упитанные и веселые (см. фото).
И тут начинается самое интересное: лошади у Пал Палыча вроде есть, а вроде и нет их вовсе, потому как ни на одну из них у хозяина нет документов! Как вам новость? Не берусь называть истинных владельцев коней, скажу только, что в основном ухаживают за животными подростки, причем без сопровождения взрослых, а это категорически запрещено. Хотя… Скачут же ребята верхом по обочинам шоссейных дорог и по прочим местам, мало напоминающим ипподром, и как-то до сих пор все обходилось. Не факт, что обойдется и в дальнейшем, не дай бог, конечно. И вот представьте себе: на территории хозяйства работает упомянутая уже комиссия, а при ней ребенок занимается кормлением лошадей. Уж если хотят взрослые завести лошадку для своего чада, то пусть и сопровождают его во время всего общения с животным.
Справедливости ради следует заметить, что родители заключили с фермером договоры, которые вроде как должны регламентировать взаимоотношения несовершеннолетних и фермера. Но договоры эти не имеют никакой юридической силы. Во-первых, подростки здесь именуются «участниками конного клуба», хотя, как мы выяснили, никакого клуба нет и не предвидится. Во-вторых, что же это за договоры, под которыми родители даже не удосужились поставить подпись?
Еще проблема: лошади-то сыты, но весной и летом их выпас и выгул осуществляется в не предназначенных для этих целей местах – на проезжей части, на землях общего пользования. И на землях соседнего сельхозпредприятия. То есть речь идет об элементарной потраве, за что энергичный Пал Палыч не раз удостаивался административных протоколов. Не все в порядке и в самой конюшне, где паутина на проводах и светильниках красноречиво говорит о нарушении правил пожарной безопасности.
– Владельцы сельскохозяйственных животных – юридические лица самостоятельно осуществляют установку средств идентификации на животных, находящихся у них во владении. Владельцы сельскохозяйственных животных – физические лица осуществляют установку средств идентификации самостоятельно либо с помощью специалистов органов и организаций, закрепленных местными исполнительными и распорядительными органами за осуществлением процедуры идентификации сельскохозяйственных животных, принадлежащих физическим лицам.
Я мог бы развить еще тему, обозначенную в заключительном протоколе рабочей группы райисполкома как «ветеринарное сопровождение лошадей в хозяйстве не осуществляется». Поверьте, тема достаточно обширна, и по ней можно перечислить не одну претензию к фермеру. Но вместо этого приведу дословно решение, принятое по результатам работы рабочей группы:
– Председателю Оснежицкого сельисполкома В.А. Кирилко и начальнику отдела внутренних дел Пинского райисполкома С.В. Козаку: организовать контроль по недопущению несанкционированного выгула и выпаса скота, принять меры по запрету посещения вышеуказанного хозяйства несовершеннолетними без сопровождения родителей. Директору крестьянского (фермерского) хозяйства «БелОсаннаСвет» П.П. Шальпуку принять меры по регистрации скота (присвоение идентификационных номеров) в ГУ «Центр информационных систем в животноводстве» по адресу: Пинский район, д. Галево, ул. Юная, 7А, тел. 8-0165-67-05-94, запретить посещение хозяйства несовершеннолетними без сопровождения родителей, не допускать несанкционированный выгул и выпас скота. Начальнику Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям В.И. Лозюку до 15 марта 2019 года осуществить проверку соблюдения правил пожарной безопасности на территории крестьянского (фермерского) хозяйства «БелОсаннаСвет». Главному врачу ГУ «Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» В.В. Ващуку до 15 марта 2019 года осуществить проверку соблюдения санитарного состояния прилегающей территории крестьянского (фермерского) хозяйства «БелОсаннаСвет».
Наверное, на этом можно было бы поставить точку, да как-то не получается. Ведь что ни говори, а фермер
Характерно, что никто из родителей, собравшихся в райисполкоме, не вызвался возобновить работу по приведению в порядок статуса и документации табуна. Как там у Владимира Высоцкого? «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Сдается мне, все это продолжение мысли о том, что «государство должно». Государство должно многое и по долгам платит исправно. Но здесь не тот случай. И если вы однажды решили сделать что-то хорошее, проверьте на всякий случай законодательную базу под предполагаемым проектом. А то получится, как в Галево – не клуб, а махновская кавалерия.
Юрий СКОРОХОД,
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