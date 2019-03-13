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Boeing приостановила использование проблемных самолетов

14.03.2019 12:24 — Разное | Ежедневник  
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Boeing приостановила использование проблемных самолетов

Авиастроительная корпорация Boeing приняла решение приостановить рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации США временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX.

«Безопасность оставалась главной ценностью для Boeing с тех пор, как мы начали строить самолеты, и останется ею навсегда. Большего приоритета для нашей компании и нашей индустрии не существует», - сказал президент компании Деннис Мюленбург.

При этом из данных с сайта компании следует, что всего она поставила 376 самолетов 737 MAX (при совокупном объеме заказов 5012 единиц), пишет РБК.

Запрет будет действовать до получения результатов расследования крушения самолета в Эфиопии и до смены программного обеспечения авиалайнеров.

 
 
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Авиастроительная корпорация Boeing приняла решение приостановить рекомендовать Федеральному управлению гражданской авиации США временную приостановку полетов...
 
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