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Число погибших в результате обрушения школы в Нигерии возросло до 8

14.03.2019 12:52 — Разное | СТВ  
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Новости Нигерии. Около 37 человек были спасены из-под завалов. Все они доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших в результате обрушения школы в Нигерии возросло до 8

Обрушение трехэтажного здания, в котором располагалось учебное заведение, произошло 13 марта. Под обломками оказались свыше 100 человек. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Число погибших в результате обрушения школы в Нигерии возросло до 8

По словам местных СМИ, это строение было определено под снос еще в 2018 году, однако люди отказались покидать объект.
 
 
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Новости Нигерии. Около 37 человек были спасены из-под завалов. Все они доставлены в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обрушение трехэтажного...
 
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