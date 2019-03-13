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В Минске на пожаре в частном доме погибли супруги
Новости Беларуси. Вечером 13 марта в Октябрьском районе Минска загорелся частный жилой дом.
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Дом разделён на две квартиры. В первой проживает 65-летняя женщина вместе с 20-летней внучкой, её 20-летним мужем и их двухлетней дочкой. Когда начался пожар, все они самостоятельно покинули горевшее здание.
Загорание произошло во второй квартире, где проживали 40-летняя женщина и её 41-летний муж. При разборке частично обрушившихся перекрытия и кровли примерно в час ночи были обнаружены тела супругов. Мужчина лежал на диване в комнате, женщина – в коридоре на полу.
Причина пожара выясняется. Рассматриваемая версия – неосторожность при курении одним из погибших.
По словам соседей, супруги курили и злоупотребляли алкоголем.
Зимой 2019 года горел дом в Ляховичском районе.
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Новости Беларуси. Вечером 13 марта в Октябрьском районе Минска загорелся частный жилой дом. По сведениям Минского ГУМЧС, к моменту прибытия спасателей...
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