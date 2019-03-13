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В ЮАР рухнул воздушный шар с туристами

14.03.2019 12:42 — Разное | СТВ  
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Новости ЮАР. После часа полета поднялся сильный ветер, и пилот принял решение приземляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЮАР рухнул воздушный шар с туристами

Воздушный шар на скорости 40 километров в час ударился о землю. В момент ЧП в корзине находилось 15 человек. Одна из пассажирок погибла. Еще несколько человек получили серьезные травмы.

В ЮАР рухнул воздушный шар с туристами

Спасатели около двух часов не могли оказать помощь пострадавшим, поскольку не могли обнаружить место падения. В ходе расследования выяснилось, что пилот был не подготовлен к полету.
 
 
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Новости ЮАР. После часа полета поднялся сильный ветер, и пилот принял решение приземляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушный шар на...
 
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