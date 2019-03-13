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Менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии здоровья артистки

14.03.2019 12:22 — Разное | СТВ  
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Новости России. Менеджер Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о самочувствии певицы. По её словам, друзья и родственники Юлии ждут положительной динамики и верят, что её состояние улучшится.  

Менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии здоровья артистки
Фото: instagram.com/julianachalova  

Ранее стало известно, что Началова в связи с давней подагрой приходила на приём к врачу в Риме. После этого исполнительница решила пройти общее обследование в одной из московских клиник.  

Позже Исаева сообщила, что в больнице Юлия резко почувствовала себя плохо, её состояние оценивается как тяжёлое. Менеджер уточняет, что артистка находится в искусственной коме.  

Менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии здоровья артистки
Фото: instagram.com/julianachalova  

«Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов», – закончила Анна.  

Зимой 2019 года в больницу попала Диана Арбенина. 

Солистка группы «Ночные Снайперы» перенесла сердечный приступ – подробности здесь.  
 
 
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Новости России. Менеджер Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о самочувствии певицы. По её словам, друзья и родственники Юлии ждут положительной динамики и верят,...
 
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