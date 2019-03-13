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Белорусские предприятия продолжают поставлять молочку в Китай и Японию
Новости Беларуси. Предприятия Минской области и в 2019 году продолжат поставки молочной продукции в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Восточный вектор экспортного русла выбрал и молодечненский молокозавод. Сухую сыворотку и обезжиренное молоко уже в 2018 году активно отгружали в Поднебесную и Японию. Кроме этого, продукция этого предприятия отправляется в десятку стран мира. В маркетинговом арсенале и сертификат качества «Халяль». А особой любовью к эксклюзивному белорусскому сыру с голубой плесенью прониклись в российском Санкт-Петербурге.
Анжела Шабуня, начальник отдела молочного предприятия:
Стоит отметить, что Молодеченский район входит в топ-5 валообразующих районов Минской области.
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Новости Беларуси. Предприятия Минской области и в 2019 году продолжат поставки молочной продукции в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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