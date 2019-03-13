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Белорусские предприятия продолжают поставлять молочку в Китай и Японию

14.03.2019 11:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Предприятия Минской области и в 2019 году продолжат поставки молочной продукции в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские предприятия продолжают поставлять молочку в Китай и Японию

Восточный вектор экспортного русла выбрал и молодечненский молокозавод. Сухую сыворотку и обезжиренное молоко уже в 2018 году активно отгружали в Поднебесную и Японию. Кроме этого, продукция этого предприятия отправляется в десятку стран мира. В маркетинговом арсенале и сертификат качества «Халяль». А особой любовью к эксклюзивному белорусскому сыру с голубой плесенью прониклись в российском Санкт-Петербурге.

Белорусские предприятия продолжают поставлять молочку в Китай и Японию

Анжела Шабуня, начальник отдела молочного предприятия:
В этом году мы выиграли тендер на Японию. 100 тонн СОМа мы планируем поставить – уже сухого, обезжиренного молока 1,5 % жирности. И на Китай тоже договариваемся уже, подписываем контракт на 100 тонн сухого обезжиренного молока.

Стоит отметить, что Молодеченский район входит в топ-5 валообразующих районов Минской области.
 
 
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Новости Беларуси. Предприятия Минской области и в 2019 году продолжат поставки молочной продукции в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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