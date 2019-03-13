В агрогородке Улла за полнедели под лед провалились два человека

В агрогородке Улла Бешенковичского района спасатели за последние четыре дня два раза помогали местным жителям, провалившимся под лед, сообщает МЧС.





Вечером 12 марта в Западной Двине в районе улицы Набережной тонул 39-летний мужчина. Он находился в 20 метрах от берега, глубина реки в этом месте составляла 3 метра. Спасатели вытащили его из воды и передали медикам. Мужчина получил общее переохлаждение организма.

А за три дня до этого, 9 марта, неподалеку от поселка Улла в реку с одноименным названием провалился 60-летний мужчина. Работники МЧС его спасли. У пострадавшего также диагностировали переохлаждение.

Ледяной покров на Западной Двине возле Уллы сохранился частично, на реке ледоход, отмечают в МЧС.