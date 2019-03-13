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В агрогородке Улла за полнедели под лед провалились два человека

14.03.2019 — Разное | Герой працы  
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В агрогородке Улла за полнедели под лед провалились два человекаВ агрогородке Улла за полнедели под лед провалились два человека
В агрогородке Улла Бешенковичского района спасатели за последние четыре дня два раза помогали местным жителям, провалившимся под лед, сообщает МЧС.

Вечером 12 марта в Западной Двине в районе улицы Набережной тонул 39-летний мужчина. Он находился в 20 метрах от берега, глубина реки в этом месте составляла 3 метра. Спасатели вытащили его из воды и передали медикам. Мужчина получил общее переохлаждение организма.
А за три дня до этого, 9 марта, неподалеку от поселка Улла в реку с одноименным названием провалился 60-летний мужчина. Работники МЧС его спасли. У пострадавшего также диагностировали переохлаждение.
Ледяной покров на Западной Двине возле Уллы сохранился частично, на реке ледоход, отмечают в МЧС.
 
 
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В агрогородке Улла за полнедели под лед провалились два человека В агрогородке Улла Бешенковичского района спасатели за последние четыре дня два раза помогали...
 
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