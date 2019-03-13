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47-летняя актриса Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

14.03.2019 12:56 — Разное | Tut.by  
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47-летняя Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. Дочка актрисы родилась четыре месяца назад, однако широкой публике об этом стало известно только сейчас.

Дочку известная актриса родила от 48-летнего фигуриста Петра Чернышева. Девочку назвали Милой.

«Мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за поздравления и теплые пожелания, за каждое позитивное и доброе послание в адрес нашей семьи! Мы ценим. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут любовь, радость и счастье», — написала под фотографией Анастасия Заворотнюк.

До брака с Чернышевым Анастасия была замужем дважды, также некоторое время встречалась с коллегой по «Моей прекрасной няне» Сергеем Жигуновым. В браке с фигуристом актриса состоит с 2008 года.

Петр впервые стал отцом, у Анастасии есть двое старших детей от бывшего мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова: 22-летняя Анна и 18-летний Майкл.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @anna_zavorotnyuk 31 Дек 2016 в 3:26 PST

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9 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на Фестиваль гигантских китайских фонарей в ботаническом саду. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 15 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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47-летняя Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. Дочка актрисы родилась четыре месяца назад, однако широкой публике об этом стало известно только сейчас.
 
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