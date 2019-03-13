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47-летняя актриса Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
47-летняя Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. Дочка актрисы родилась четыре месяца назад, однако широкой публике об этом стало известно только сейчас.
Дочку известная актриса родила от 48-летнего фигуриста Петра Чернышева. Девочку назвали Милой.
«Мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за поздравления и теплые пожелания, за каждое позитивное и доброе послание в адрес нашей семьи! Мы ценим. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут любовь, радость и счастье», — написала под фотографией Анастасия Заворотнюк.
До брака с Чернышевым Анастасия была замужем дважды, также некоторое время встречалась с коллегой по «Моей прекрасной няне» Сергеем Жигуновым. В браке с фигуристом актриса состоит с 2008 года.
Петр впервые стал отцом, у Анастасии есть двое старших детей от бывшего мужа, бизнесмена Дмитрия Стрюкова: 22-летняя Анна и 18-летний Майкл.
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47-летняя Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. Дочка актрисы родилась четыре месяца назад, однако широкой публике об этом стало известно только сейчас.
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