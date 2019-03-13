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Белорусам приходят тунеядские жировки. Власти прогнозировали, что их получат 54 тысячи человек
Белорусы, которые попали под декрет по содействию занятости населению, при этом имеют в собственности квартиры, начали получать жировки с платежами по полным тарифам за подогрев воды. Ранее власти
«Начисление платы за услугу горячего водоснабжения произведено по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономических обоснованных затрат на ее оказание. Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации», — написано на платежке за ЖКУ.
Ранее
В тунеядских жировках за февраль по экономически обоснованным тарифам посчитан подогрев воды, а также включена доплата за январь. Напомним, с 1 января не занятые в экономике
Списки плательщиков коммунальных услуг, которые попали в базу незанятого населения, сформировали к концу февраля, после этого их передали районным исполкомам. В Минтруда
В базе данных не занятых в экономике трудоспособных граждан насчитывается более 425 тысяч человек,
Информацию о попадании в базу незанятого населения, которое будет оплачивать горячую воду по полным тарифам, можно узнать на портале госуслуг. Для этого нужны электронная цифровая подпись или
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Белорусы, которые попали под декрет по содействию занятости населению, при этом имеют в собственности квартиры, начали получать жировки с платежами по полным...
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