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Беларус заплатил 61 рубль за то, что не пристегнулся в машине

14.03.2019 11:40 — Разное | KYKY  
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Отельер Ольга Станевская поделилась своим негодованием в Facebook. В своем аккаунте она рассказала, как ее муж Артем Шульга получил штраф в ГАИ в декабре прошлого года. Но, решив оплатить его спустя три месяца, беларусы узнали: сумма заметно выросла – в пять раз. Возможно, с системой произошли изменения. Далее – история Ольги. 

«Может быть, кто-то не в курсе новых внедрений в системе стегания нас, «памяркоўных» граждан синеокой, так вот суть.

Вчера вечером у Артема нечаянно вывалился откуда-то протокол ГАИ со штрафом в 12,25 рубля, где он не пристегнулся ремнем в декабре прошлого года. Я сразу решила на месте его оплатить, и немного о***ла [удивилась], увидев уже сумму к оплате – 61,25 рубля. То есть сумма штрафа с декабря по март увеличилась ровно в пять раз. И меня просто вот восхищает эта система и как она над нами издевается.

Когда мне прислали штраф за провоз сигарет через границу, то письмо пришло уже от судебных приставов, без предварительных уведомлений, с оплатой приставам 10% от суммы штрафа. То есть, если удвоение штрафа не предусматривается, то надо бежать и платить незамедлительно. А если он удваивается, то никто вас и трогать не будет – можете не платить, рассчитаетесь потом машиной.

Мне кажется это очень логичным подходом, будем откровенны – «счетчик» называется, если кому напомнить прошлые удалые времена. Круг замкнулся, б**дь, ребята.

А то, что я сказала Артему, и с каким лицом – опустим, но он сразу же пошел в темноте в машину искать еще один штраф за прошлую неделю, чтобы я кого-то не убила от таких законов. И еще очень интересно: а почему в 5 раз, если прошло три полных месяца? Как бы ни хотелось опять ругаться матом с утра».

Какой штраф я заплачу, если не пристегнусь: 


С 1 января 2019 года за не пристегнутый ремень безопасности беларусов наказывают штрафом в размере до 24.5 рублей или предупреждением. 

Почему Артем Шульга заплатил 61 рубль

Как рассказала KYKY Ольга Станевская, штраф ГАИ Артема еще не погашен: «Мы его не оплачивали – вчера нашли завалявшийся протокол». А в новых правилах КоАП естть примечание: на погашение задолженности [штрафа за не пристегнутый ремень] дают 30 дней. Но если обозначенный срок не выдерживается, сумма штрафа автоматически увеличивается на две базовые величины. Отсюда и такой счет у Артема.

 
 
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Отельер Ольга Станевская поделилась своим негодованием в Facebook. В своем аккаунте она рассказала, как ее муж Артем Шульга получил штраф в ГАИ в декабре прошлого...
 
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