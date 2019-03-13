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В Минске показали оригиналы правовых актов Беларуси

14.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Уникальные документы. В Минске показали оригиналы правовых актов Беларуси за последние 500 лет, передает «МИР 24».

Экспозиция «Путь к конституции» открылась в Национальной библиотеке. Часть ее посвящена Статуту Великого Княжества Литовского 1529 года, где впервые зафиксированы некоторые нормы, которые позднее вошли в белорусскую конституцию. 

«В современном мире говорят про статут Великого Княжества Литовского, ассоциируя документ с нынешним государством Литва. Но это не так. Потому что ВКЛ было многонациональным государством. Большая часть территории была белорусской. А сам Статут написан на белорусском языке. Об этом нужно говорить как раз и потому, чтобы не создалось впечатление, что белорусскому праву – 25 лет», – рассказал директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский.

Выставка приурочена к 25-летию принятия первой конституции Республики Беларусь. Почетное место в экспозиции занимает главный правовой документ страны 1994 года – в первоначальном виде и с учетом более поздних изменений и дополнений.  

Выставка разместилась на двух этажах Национальной библиотеки в Минске и будет работать до 14 апреля.



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Теги: Минск
 
 
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Экспозиция «Путь к конституции» открылась в Национальной библиотеке. Часть ее посвящена Статуту Великого Княжества Литовского 1529 года.
 
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