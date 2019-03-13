Ребенок из Лиды заразился корью в Москве

Ребенок проходил в Москве курс реабилитации, учился там в интегрированном классе, где и заразился корью от одного из детей, по данным БЕЛТА .

«Сейчас ребенок пошел на поправку, острый период миновал. Все контактировавшие с девочкой люди находятся под наблюдением», - сообщила заместитель главного врача Лидской ЦРБ Светлана ЕВЛАНОВА.

На начало февраля в Беларуси было зарегистрировано 254 случая кори. 73% заболевших не были вакцинированы или вакцинированы не до конца, то есть сделали одну прививку.

В Беларуси с февраля зарегистрирован 241 случай кори Подробнее