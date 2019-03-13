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Ребенок из Лиды заразился корью в Москве

14.03.2019 13:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Ребенок из Лиды заразился корью в Москве
Фото из открытых источников

Ребенок проходил в Москве курс реабилитации, учился там в интегрированном классе, где и заразился корью от одного из детей, по данным БЕЛТА

«Сейчас ребенок пошел на поправку, острый период миновал. Все контактировавшие с девочкой люди находятся под наблюдением», - сообщила заместитель главного врача Лидской ЦРБ Светлана ЕВЛАНОВА.

На начало февраля в Беларуси было зарегистрировано 254 случая кори. 73% заболевших не были вакцинированы или вакцинированы не до конца, то есть сделали одну прививку. 

Ребенок из Лиды заразился корью в Москве
В Беларуси с февраля зарегистрирован 241 случай кори
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