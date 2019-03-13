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Ребенок из Лиды заразился корью в Москве
14.03.2019 13:07 — Разное | Аргументы и факты
Ребенок проходил в Москве курс реабилитации, учился там в интегрированном классе, где и заразился корью от одного из детей, по данным
«Сейчас ребенок пошел на поправку, острый период миновал. Все контактировавшие с девочкой люди находятся под наблюдением», - сообщила заместитель главного врача Лидской ЦРБ Светлана ЕВЛАНОВА.
На начало февраля в Беларуси было зарегистрировано 254 случая кори. 73% заболевших не были вакцинированы или вакцинированы не до конца, то есть сделали одну прививку.
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