Что привезли юные горецкие таланты с конкурса «Дняпроўскія хвалі»

2 и 3 марта в Могилеве высадился большой творческий десант участников — учащихся Горецкой детской школы искусств и вокально-хорового мастерства. Юные воспитанники школы приняли участие в VI Международном конкурсе искусств «Дняпроўскія хвалі». Творческие состязания проходили в двух концертных залах города Могилева.





На протяжении двух дней около 2 тысяч ребят из Беларуси и России показывали свое мастерство. В жюри конкурса были приглашены именитые музыканты и педагоги — Николай Скориков (Народный артист Беларуси, профессор), Александр Марамзин (педагог-хореограф с опытом работы в TODES), Василий Приходько (солист Белорусского Государственного Заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки»), Вероника Сахарова (концертирующая пианистка, кандидат искусствоведения, доцент, ведущий педагог Белорусской государственной академии музыки).





Гран-при в номинации “Эстрадный вокал. Соло. 9 лет” получила Кукель Нелли, класс преподавателя Ирины Кунец.

Звания Лауреата первой степени удостоены:

Дуэт Толмачёва Елизавета и Тур Софья, класс преподавателя Ольги Полянской, в номинации «Академический вокал. Ансамбль. 10-13 лет»;

Ансамбль «Триумф», класс преподавателя Ирины Кунец, в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбль. 8-9 лет».

Агеева Маргарита, класс преподавателя Марии Лагуновой, в номинации «Фортепиано. Соло. 12-13 лет»;





Лауреатами второй степени стали:

Образцовый инструментальный ансамбль «Тарантелла», класс преподавателя Татьяны Вороновой, в номинации «Народные инструменты. Ансамбль. 12-16 лет»;

Жарикова Наталья, класс преподавателя Татьяны Ковальковой, в номинации «Народный вокал. Соло. 10-11 лет»;

Бондарев Артем, класс преподавателя Татьяны Вороновой, концертмейстер Лагунова М.В., в номинации «Струнно-щипковые инструменты. Соло. 12-13 лет».









Дипломами лауреата третьей степени награждены:

Гращенко Лика, класс преподавателя Елены Бычковой, концертмейстер Матасева Т.В., в номинации «Струнно-щипковые инструменты. Соло. 8-9 лет»;

Иванченко Карина, класс преподавателя Марии Лагуновой, в номинации «Фортепиано. Соло. 11 лет»;

Жукова Наталья, класс преподавателя Татьяны Ковальковой, в номинации «Народный вокал. Соло. 16-17 лет».









Звания Дипломант первой степени получили:

Хореографический коллектив «Созвездие», класс преподавателя Александры Белоусовой, в номинации «Эстрадный танец. 7-8 лет»;

Ансамбль «Задоринка», класс преподавателя Татьяны Ковальковой, в номинации «Народный вокал. Ансамбль.10-13 лет»;

Васютич Мария, класс преподавателя Марии Лагуновой, в номинации «Фортепиано. Соло. 8-9 лет»;

Серафимович Ксения, класс преподавателя Марии Лагуновой, «Фортепиано. Соло. 11 лет»;

Песляк Дмитрий, класс преподавателя Елизаветы Гехоровой, в номинации «Фортепиано. Соло.11 лет»;

Дюшеев Адриан класс преподавателя Леокадии Капраловой в номинации «Фортепиано. Соло.10 лет»;

Мануленко Елизавета, класс преподавателя Татьяны Вороновой, концертмейстер Лагунова М.В., в номинации «Струнно-щипковые инструменты. Соло. 12-13 лет»;

Шляхтицев Александр, класс преподавателя Владимира Воронова, в номинации «Баян. Аккордеон. 14-15 лет»;

Пичкина Владислава, класс преподавателя Натальи Базылевой, концертмейстер Ядревская М.Р., в номинации «Струнно-смычковые инструменты. Соло. 14-15 лет».

Дипломантом третьей степени стала Кондратьева Алина, класс преподавателя Ирины Кунец, в номинации “Академический вокал. Соло. 8-9 лет”.

Поздравляем наших талантливых учащихся, учителей и их концертмейстеров с высокими творческими достижениями и благодарим за энтузиазм и волю к победе! Большое спасибо всем родителям за моральную и материальную поддержку!

Директор ДШИиВХ Оксана Запевалова