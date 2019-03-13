В День потребителя «горячие линии» будут работать в Горецком районе

В День потребителя, 15 марта, в Могилевской области будет организована работа «горячих линий». Позвонив по указанным номерам, можно будет получить справочно-консультационную информацию по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли и услуг.

Главное управление торговли и услуг Могилевского облисполкома — 8(0222) 252837, 8(0222) 327460, 8(0222) 273598, с 9.00 до 13.00.

Управление торговли и услуг облисполкома — 8(0222) 422380, с 9.00 до 12.00.

Горецкий район — 8(02233) 76332, с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Как сообщили в главном управлении торговли и услуг Могилевского облисполкома, в сфере защиты прав потребителей в целом по региону за 2018 год местными органами власти рассмотрено 1088 обращений, что почти на 2% больше, чем в 2017-м. Наибольшее их количество касалось розничной торговли (602 обращения, или 55,3% от общего числа), бытового обслуживания (240, или 22,1%), приобретения товаров (работ, услуг) с использованием цифровых технологий, в том числе, посредством сети Интернет (49), общественного питания (27).

По результатам рассмотрения обращений в досудебном порядке возмещено материального ущерба в размере Br18 тыс., а в целом — Br21,6. В целях оказания помощи уполномоченными по защите прав потребителей составлено 68 исковых заявлений, из них 46 удовлетворены судом.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2012 г. №667 «О некоторых вопросах работы с обращениями граждан и юридических лиц» обращения, поступившие на «горячую линию», не подлежат регистрации.