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Официально: Opel возвращается в Россию с тремя моделями. Две из них будут выпускать в Калуге
О рестарте после четырехлетнего перерыва бренда Opel в России, теперь уже в составе французского концерна PSA, стало известно еще в феврале. А сегодня в компании поделились информацией о моделях и их сроках рыночного дебюта в соседней стране.
Opel возвращается в Россию и в роли локального производителя с пропиской на заводе ПСМА в Калуге. На конвейере этого предприятия будут собирать минивэн
Возвращение Opel в Россию — часть стратегического плана развития
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О рестарте после четырехлетнего перерыва бренда Opel в России, теперь уже в составе французского концерна PSA, стало известно еще в феврале. А сегодня в компании...
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