Официально: Opel возвращается в Россию с тремя моделями. Две из них будут выпускать в Калуге

О рестарте после четырехлетнего перерыва бренда Opel в России, теперь уже в составе французского концерна PSA, стало известно еще в феврале. А сегодня в компании поделились информацией о моделях и их сроках рыночного дебюта в соседней стране.



Opel Zafira Life

Opel возвращается в Россию и в роли локального производителя с пропиской на заводе ПСМА в Калуге. На конвейере этого предприятия будут собирать минивэн Zafira Life и фургон Vivaro , в то время как кроссовер Grandland X будут импортировать из немецкого Айзенаха. Продажи всех трех моделей начнутся в четвертом квартале текущего года.

Возвращение Opel в Россию — часть стратегического плана развития PACE! , предусматривающий укрепление позиций немецкого бренда в Европе и в мире. Одной из целей новой стратегии является достижение доли в 10% от общего объема продаж за пределами Европы к середине 2020-х годов. Для этого Opel усилит свое присутствие не только в России, но и в Азии, Африке, Южной Америке, а также выйдет еще на 20 новых рынков к 2022 году.