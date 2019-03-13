Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД ищет свидетелй ДТП

21 декабря 2017 года около 19:30 часов на 100-м километре автодороги Р-23 Минск - Микашевичи, в направлении города Минска вблизи д. Василинки Слуцкого района, произошло ДТП с участием а/м «Опель Инсингния» и велосипедиста, движущегося в попутном направлении. В последующем водитель автомобиля скрылся с места ДТП.

Всем, кому что-либо известно о данном ДТП, либо стали его свидетелем, просьба обратиться по телефону 8-044-784-26-39 или 102.

Заранее благодарны за сотрудничество!