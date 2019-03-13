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Семья погибшего известного бизнесмена Новоселецкого продает роскошный дом на Нарочи

14.03.2019 13:25 — Разное | Tut.by  
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Известный этнокультурный комплекс «Наносы», расположенный на территории национального парка «Нарочанский», — детище бизнесмена Евгения Новоселецкого, на создание которого он и инвесторы потратили несколько миллионов долларов. В прошлом году бизнес в Наносах пытались продать за 4,5 млн долларов, но чем закончилась эта попытка пока неясно. Сейчас же семья Евгения Новоселецкого, который погиб в автокатастрофе в начале января, выставила на продажу красивый дом на берегу Нарочи.


Фото: silvan.by

Дом, в котором жила семья Евгения Новоселецкого, находится на территории этнокультурного комплекса «Наносы», только ближе к Нарочи.


Фото: silvan.by

Площадь дома — 218 квадратных метров. В нем кухня-гостиная, четыре спальни и столько же санузлов. А также большая застекленная терраса.


Фото: silvan.by

«Ремонт в доме выполнен из натуральных дорогостоящих материалов. Коттедж полностью готов для проживания (посуда, постельное белье и прочее)», — говорится в объявлении о продаже дома.


Фото: silvan.by

Фото: silvan.by

Фото: silvan.by

Источник, знакомый с семьей, подтвердил, что в этом доме жил Евгений Новоселецкий. На вопрос, состоялась ли сделка по продаже самого комплекса, собеседник не ответил.


Фото: silvan.by

Фото: silvan.by

Фото: silvan.by

Фото: silvan.by

Площадь участка — 16 соток. Он ухоженный, с газоном, зоной барбекю, джакузи на берегу озера и собственным выходом к воде.


Фото: silvan.by

Фото: silvan.by

Фото: silvan.by

Дом продается за 2,84 млн рублей.


Скриншот сайта silvan.by

Напомним, Евгений Новоселецкий в свое время входил в топ-200 самых известных бизнесменов по версии «Ежедневника». Он являлся инвестором и создателем этнокультурного комплекса «Наносы» на территории национального парка «Нарочанский». Также был акционером компании «Патио», которая контролирует сеть «5 элемент», одну из крупнейших в стране сетей магазинов электроники и бытовой техники.

 
 
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Хозяин этнокультурного комплекса «Наносы» погиб в автокатастрофе в начале этого года. Его семья выставила на продажу красивый дом на берегу Нарочи.
 
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