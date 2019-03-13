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Согласованы пути адаптации Объединенной системы ПВО СНГ к решению задач воздушно-космической обороны

14.03.2019 13:36 — Разное | Интерфакс  
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Начальники штабов Вооруженных сил государств-участников Содружества независимых государств (СНГ) согласовали дальнейшее развитие Объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) исходя из современных задач, сообщил в четверг, закрывая заседание Комитета начальников штабов стран СНГ, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"В рамках совместной работы одобрены концептуальные основы развития военного сотрудничества до 2025 года, согласованы пути адаптации Объединенной системы ПВО к решению задач воздушно-космической обороны, а также намечены совместные мероприятия на следующий год", - сказал он.

В.Герасимов отметил деловой и конструктивный настрой, в котором прошло заседании Комитета. Начальники штабов стран СНГ обменялись мнениями по складывающейся военно-политической обстановке в мире и проанализировали вызовы и угрозы безопасности государств Содружества.

"В ходе заседания нам также удалось обобщить опыт постконфликтного урегулирования в Сирийской Арабской Республике", - отметил российский военачальник.

В работе Комитета начальников штабов приняли участие делегации генеральных штабов Вооруженных сил Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

 
 
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Начальники штабов Вооруженных сил государств-участников Содружества независимых государств (СНГ) согласовали дальнейшее развитие Объединенной системы...
 
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