В современных реалиях корпоративное мошенничество является едва ли не повсеместной "болезнью" бизнеса во всем мире. По мировой статистике более 80% компаний столкнулись в 2018 году с мошенничеством внутри компании. В зависимости от страны, отрасли, специфики разнятся варианты мошенничеств, обнаруженных бизнесом, однако последствия, как правило, одни – финансовые и репутационные потери.

Как обезопасить компанию и противодействовать корпоративному мошенничеству поговорим с экспертами в рамках Двухдневного интенсива по безопасности бизнеса: "Противодействие корпоративному мошенничеству. FORENSIС".



Что готовят организаторы для участников?

2 дня погружения в тему безопасности бизнеса: масштабную конференцию 4 апреля и закрытый интенсив 5 апреля.

6 тематических блоков об оценке рисков, защите компании от корпоративных мошенничеств, корпоративной разведке и расследовании инцидентов, наладке бизнес процессов, построении эффективной службы безопасности и кибер-безопасности бизнеса.

12+ экспертов из Беларуси, Украины и России.

200 участников, отвечающих за безопасность бизнеса по всем направлениям.

50+ кейсов по противодействию мошенничеству из практики.

Формат

4 апреля - Масштабная конференция

Глобальное и широкомасштабное событие о современных подходах к противодействию корпоративным мошенничествам, выстраивании политики безопасности бизнеса и бизнес-этики

5 апреля - Закрытый интенсив (ограниченное число участников)

Кулуарное обсуждение проблематики расследования корпоративных мошенничеств в бизнесе, отработка инструментария, в том числе IT, построение службы безопасности и разбор реальных кейсов последних 5 лет.

2 дня участия в интенсиве позволят:

Изучить международные стандарты безопасности и опыт коллег по созданию различных систем безопасности в зарубежных и белорусских компаниях.

Разобраться как оптимизировать имеющуюся в компании систему противодействия корпоративным мошенничествам либо выстроить такую систему с нуля.

Проанализировать причины и условия возникновения различных угроз и рисков.

Проанализировать эффективность работы внутренних бизнес-процессов и документов.

Ориентироваться в процедурах проведения внутренних проверок и расследований.

Определиться с необходимыми регламентами и локальными актами в сфере безопасности.

Освоить современные методы и инструменты корпоративной разведки и комплексного скрининга контрагентов.

Проанализировать законность используемых методов корпоративной разведки, а также возможность дальнейшего открытого использования полученной информации.

Исключить возможные потери, связанные с выявленными инцидентами.

Сформировать четкое понимание структуры и функций эффективной службы безопасности.

Ключевые темы

Организация безопасности бизнеса на основе принципов оценки рисков.

Защита компании от корпоративных мошенничеств.

Организация функции безопасности на предприятии.

Корпоративная разведка и расследование инцидентов: методы, технологии и инструменты.

Процедуры проведения внутренних проверок.

Анализ эффективности работы внутренних бизнес-процессов и документов.

Проверка финансовой документации компании и выявление финансовых махинаций.

Анализ степени защищенности конфиденциальной информации и внедрение системы ее защиты.

Первоначальный и последующий комплексный скрининг всех контрагентов.

Выявление злоупотреблений при осуществлении закупок.

Эффективное поведение сотрудников бизнеса при проведении контрольных мероприятий со стороны контрольно-надзорных органов.

Практика белорусских и зарубежных компаний по противодействию корпоративному мошенничеству.

Совершенствование системы корпоративного управления и внедрение "дорожных карт".

Постановка системы и процессов управления рисками, включая разработку риск-аппетита, идентификацию, оценку рисков и разработку мероприятий по их управлению.

IT- инструменты на службе безопасности бизнеса.

Подробную информацию о мероприятии можно изучить по ссылке .

Спикеры и эксперты

Артем Ковбель, партнер аудиторско-консалтинговой компании Kreston GCG (Украина).

Денис Овчаров, партнер, руководитель практики защиты бизнеса в Lavrynovych & Partners Law Firm (Украина).

Сергей Смирнов, партнер Sayenko Kharenko (Украина).

Святослав Ефремов, партнер аудиторско-консалтинговой компании Kreston GCG (Украина).

Сергей Прокопенко, CEO at Computer Forensics Lab Ltd. (Украина).

Игорь Караль, основатель и руководитель компании K-III (Украина).

Александр Сушко, руководитель проекта по развитию бизнеса Group-IB в Республике Беларусь (Беларусь).

Олег Лагодиенко, сооснователь компании "Этиконтроль" (Украина).

Михаил Черников, заместитель генерального директора ОАО "Пивоваренная компания Аливария", Carlsberg Group (Беларусь).

Алексей Ермаков, менеджер по экономической безопасности ОАО "Пивоваренная компания Аливария", Carlsberg Group (Беларусь).

Вячеслав Шкадаревич, основатель Первого белорусского веб-сервиса поиска, комплексной проверки и мониторинга контрагентов - Kartoteka.by (Беларусь).

К участию приглашены

Собственники, партнеры в бизнесе, инвесторы.

Руководители компаний (средний, крупный бизнес).

Руководители в сфере финансов, правовой безопасности, IT, управления персоналом.

Руководители и специалисты служб безопасности.

Риск-менеджеры.

Внутренние аудиторы.

Юристы.

Ревизоры.

Условия участия

Специальные условия участия при регистрации до 18 марта - скидка 30%:

Simple (1 день участия 4 апреля) – Br155

Standard (1 день участия 5 апреля) – Br455

BusinessPro (2 дня участия 4 и 5 апреля) – Br525

Количество билетов по пакету "BusinessPro" – ограничено.

Дата: 4-5 апреля

Время: 9.30-18.00

Место: Crowne Plaza Minsk Hotel (ул. Кирова, 13)

Организаторы

ООО "Лекс форум"

ООО "БизнесСтарт"

Контакты для связи по вопросам участия и партнерства, аккредитации СМИ:

edufun@tut.by

+375 44 767 20 40 (Ольга)

+375 25 540 59 45 (Ирина)