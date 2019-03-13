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Законопроект "О персональных данных" будет внесен в ПП НС летом
14.03.2019 13:44 — Разное | Ежедневник
Законопроект "О персональных данных" планируется внести на рассмотрение в Палату представителей летом.
"Этот законопроект планируется внести в Палату представителей летом", - сообщил начальник управления стратегических проектов Министерства связи и информатизации Игорь Канаш.
Он отметил, что ранее в Беларуси не было закона, регулирующего вопросы в сфере персональных данных. Как сообщалось ранее, этот документ направлен на обеспечение защиты прав и свобод физических лиц при обработке их персональных данных, унификацию условий и порядка работы с персональными данными в соответствии с требованиями международного права, закрепление прав субъектов персональных данных и обязанностей госорганов, юридических и физических лиц в сфере работы с ними.
Проектом закона предусмотрены дополнительные гарантии от произвольного и бесконтрольного сбора, хранения, использования, иной обработки, распространения и предоставления персональных данных физлиц, пишет
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Законопроект "О персональных данных" планируется внести на рассмотрение в Палату представителей летом.
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