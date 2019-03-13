ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Законопроект "О персональных данных" будет внесен в ПП НС летом

14.03.2019 13:44 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Законопроект "О персональных данных" будет внесен в ПП НС летом

Законопроект "О персональных данных" планируется внести на рассмотрение в Палату представителей летом.

"Этот законопроект планируется внести в Палату представителей летом", - сообщил начальник управления стратегических проектов Министерства связи и информатизации Игорь Канаш.

Он отметил, что ранее в Беларуси не было закона, регулирующего вопросы в сфере персональных данных. Как сообщалось ранее, этот документ направлен на обеспечение защиты прав и свобод физических лиц при обработке их персональных данных, унификацию условий и порядка работы с персональными данными в соответствии с требованиями международного права, закрепление прав субъектов персональных данных и обязанностей госорганов, юридических и физических лиц в сфере работы с ними.

Проектом закона предусмотрены дополнительные гарантии от произвольного и бесконтрольного сбора, хранения, использования, иной обработки, распространения и предоставления персональных данных физлиц, пишет БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Законопроект "О персональных данных" планируется внести на рассмотрение в Палату представителей летом.
 
Новости дня
Новости разные
 
В День потребителя «горячие линии» будут работать в Горецком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика