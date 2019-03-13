



Законопроект "О персональных данных" планируется внести на рассмотрение в Палату представителей летом.

"Этот законопроект планируется внести в Палату представителей летом", - сообщил начальник управления стратегических проектов Министерства связи и информатизации Игорь Канаш.

Он отметил, что ранее в Беларуси не было закона, регулирующего вопросы в сфере персональных данных. Как сообщалось ранее, этот документ направлен на обеспечение защиты прав и свобод физических лиц при обработке их персональных данных, унификацию условий и порядка работы с персональными данными в соответствии с требованиями международного права, закрепление прав субъектов персональных данных и обязанностей госорганов, юридических и физических лиц в сфере работы с ними.

Проектом закона предусмотрены дополнительные гарантии от произвольного и бесконтрольного сбора, хранения, использования, иной обработки, распространения и предоставления персональных данных физлиц, пишет БЕЛТА .