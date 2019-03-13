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В Рогачёве пропал 15-летний местный житель. Мальчика ищут

14.03.2019 13:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Рогачёве разыскивается пропавший 15-летний местный житель Алаев Дмитрий Александрович.  

Как сообщает МВД Беларуси, 13 марта около трёх часов дня подросток ушёл из школы и пропал. Его местонахождение устанавливается.  

На вид пропавшему 15 лет, его рост около 155-160 см, он худощавого телосложения и с русыми волосами средней длины, голубоглазый.  

В Рогачёве пропал 15-летний местный житель. Мальчика ищут
Фото: МВД Беларуси  

В день пропажи мальчик был одет в вязаную чёрную шапку с надписью и эмблемой белого цвета «HONDA», чёрную куртку с капюшоном, светло-серые спортивные брюки, белые кроссовки с серыми вставками.  

У подростка нет фаланги на большом пальце правой руки. При себе у школьника был красный рюкзак, в котором были обувь и 10 рублей.  

Если вы знаете, где находится Дмитрий, сообщите об этом по телефонам 8(02339) 41249, 43966 или 102.  
 
 
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Новости Беларуси. В Рогачёве разыскивается пропавший 15-летний местный житель Алаев Дмитрий Александрович.   Как сообщает МВД Беларуси, 13 марта около трёх часов...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
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