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Юлия Савичева прокомментировала клип и песню Лазарева для «Евровидения»

14.03.2019 13:32 — Разное | СТВ  
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Новости России. Российская певица и участница «Евровидения-2004» Юлия Савичева похвалила песню и клип Сергея Лазарева для международного песенного конкурса.  

«Интересная, лирическая и в то же время мощная песня Лазарева. Красивый, трогательный клип. Не важно, какое место займет Серёжа. Я считаю, что к творчеству, в том числе к музыке, не нужно относиться, как к спорту. Главное – это отзыв слушателей, зрителей», – написала певица на своей странице в Instagram.  

Юлия Савичева прокомментировала клип и песню Лазарева для «Евровидения»
Фото: instagram.com/yuliasavicheva  

Юлия также пожелала Лазареву выполнить все поставленные задачи и благополучно выступить на «Евровидении».  

«У тебя всё получится! Вперёд, только вперёд!», – подбодрила исполнительница.  

Недавно победу Лазарева предсказал победитель международного песенного конкурса Александр Рыбак.  

А вот Виктор Дробыш верит в победу Беларуси на «Евровидении» – здесь подробнее.  
 
 
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Новости России. Российская певица и участница «Евровидения-2004» Юлия Савичева похвалила песню и клип Сергея Лазарева для международного песенного конкурса.   ...
 
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