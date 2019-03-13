Юлия Савичева прокомментировала клип и песню Лазарева для «Евровидения»

Новости России. Российская певица и участница «Евровидения-2004» Юлия Савичева похвалила песню и клип Сергея Лазарева для международного песенного конкурса.

«Интересная, лирическая и в то же время мощная песня Лазарева. Красивый, трогательный клип. Не важно, какое место займет Серёжа. Я считаю, что к творчеству, в том числе к музыке, не нужно относиться, как к спорту. Главное – это отзыв слушателей, зрителей», – написала певица на своей странице в Instagram.



Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Юлия также пожелала Лазареву выполнить все поставленные задачи и благополучно выступить на «Евровидении».

«У тебя всё получится! Вперёд, только вперёд!», – подбодрила исполнительница .

Недавно победу Лазарева предсказал победитель международного песенного конкурса Александр Рыбак.