|
Зачем заводить на даче летучих мышей и птиц и как это сделать?
Новости Беларуси. Зачем заводить на даче летучих мышей и птиц и как это сделать, узнали в программе
Александр Винчевский, директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Они летают на соседние участки за 200, за 300 м. Это колониальные птицы, они не конкурируют у себя на участке. Синицы будут у вас охотиться на участке.
Ещё есть такой метод, мало кто его знает – связывать веточки кустиков так, чтобы была чашечка, тогда птицам легче устроить гнездо. Бывает так, что ветки почти голые и птице негде закрепить гнездо. Славки на кустах гнездятся и питаются мелкими насекомыми.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Зачем заводить на даче летучих мышей и птиц и как это сделать, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» у директора общественной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)