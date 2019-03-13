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Зачем заводить на даче летучих мышей и птиц и как это сделать?

14.03.2019 13:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Зачем заводить на даче летучих мышей и птиц и как это сделать, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» у директора общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Александр Винчевский, директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
На даче надо привлекать и птиц, и летучих мышей. Птицы едят насекомых днём, а летучие мыши ночью. У нас на сайте ptushki.org есть специальные домики для летучих мышей, где они останавливаются, особенно если не заглядывать туда и не смотреть, поселилась ли она там. Они заселят и будут жить.

Еще я рекомендую синиц, они не так поют красиво, как скворцы. Но скворцы, как правило, не собирают насекомых на участке, где они гнездятся.

Они летают на соседние участки за 200, за 300 м. Это колониальные птицы, они не конкурируют у себя на участке. Синицы будут у вас охотиться на участке.

Зачем заводить на даче летучих мышей и птиц и как это сделать?

Ещё есть такой метод, мало кто его знает – связывать веточки кустиков так, чтобы была чашечка, тогда птицам легче устроить гнездо. Бывает так, что ветки почти голые и птице негде закрепить гнездо. Славки на кустах гнездятся и питаются мелкими насекомыми.

Ещё в Великобритании додумались старые ботинки в укромных углах сада прибивать. Птицы делают гнезда там, внутри этих ботинок.

Наблюдаем за пятью видами птиц и отмечаем на карте. Орнитологи предлагают поучаствовать в международном проекте
 
 
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Новости Беларуси. Зачем заводить на даче летучих мышей и птиц и как это сделать, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» у директора общественной...
 
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