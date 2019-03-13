Введут ли льготы на посылки от родственников и куда обращаться для перерасчета пошлин? Ответы ГТК

Можно ли оспорить начисленную пошлину за посылку из-за границы? Надо ли платить таможенный сбор за купленный на акции товар, который до скидки не вписывался в лимиты? На эти и другие вопросы по лимитам на посылки из-за границы, которые пришли на прямую линию, отметили специалисты ГТК.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Надо ли платить таможенный сбор за купленный на акции товар, который до скидки не вписывался в лимиты?

Вопрос: Если товар в Китае стоит 28 евро, но на момент покупки действовала акция и я его купил за 20 евро. При прохождении зоны таможенного контроля какая цена будет взята за основу?

Вопрос: На AliExpress каждый день ограниченное количество товаров распродается по символической стоимости 0,1 доллара. Необходимо ли уплачивать таможенный сбор, если стоимость товара без акции превышает 22 евро, но был куплен на акции за меньшую сумму?

Ответ: Стоимость товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях (МПО), определяется исходя из сведений, заявленных отправителем в таможенных декларациях (формы CN 22 или CN 23). Таможенным органом стоимость товаров определяется в случаях отсутствия сведений о стоимости товаров в таможенных декларациях, отсутствия самих таможенных деклараций, наличия сомнений относительно достоверности сведений, указанных отправителем в таможенных декларациях и др. При этом правом на доказывание сведений о стоимости пересылаемых в МПО товаров получатель товаров может воспользоваться в случае, если стоимость таких товаров была определена таможенным органом.

В случае определения сведений о стоимости приобретенных со скидкой товаров на основании сведений отправителя в пределах норм беспошлинной пересылки и отсутствия оснований для определения стоимости таких товаров таможенным органом таможенные платежи уплате не подлежат.

Можно ли оспорить начисленную пошлину за посылку?

Вопрос: Вопрос касается оспаривания пошлины. Известно, что большинство продавцов не заботится о корректности заполнения стоимости таможенной декларации и колебание уровня цен на товар часто имеет большую амплитуду. Поэтому частенько сумма в декларации и реально оплаченная сумма (и в выписке банка совестно) и на сам товар на странице товара не идентична. Сталкивался, приходилось доказывать сотрудникам таможни, собирая пакет документов. В результате терял и время и деньги (в т.ч. на выписки из банка). Реально ли получить уплаченную пошлину (со всеми вытекающими: плата за таможенное оформление + плата «Белпочте» за перевод денег) после получения МПО с последующим отправлением документов в таможню на перерасчёт стоимости отправления?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Ответ: Если отправителем товаров в таможенных декларациях формы (CN 22 или CN 23) будут указаны сведения о стоимости товаров отличные от суммы, фактически уплаченной вами за товар, таможенным органом будут использованы сведения, указанные отправителем.

Правом на доказывание сведений о стоимости пересылаемых в МПО товаров получатель товаров может воспользоваться в случае, если стоимость таких товаров была определена таможенным органом.

Куда направлять документы для перерасчета пошлин на посылки?

Вопрос: Полезна оказалась информация о конкретных адресах направления документов для перерасчета пошлины на МПО. Дозвониться до таможни, а тем более узнать имя инспектора, насчитавшего пошлину на МПО, нереально, проверено. Как и где можно узнать адрес направления документов для перерасчета пошлин на МПО?

Ответ: Обращения и документы, касающиеся товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, могут быть вами направлены в Минскую региональную таможню (220007, г. Минск, ул. Могилевская, д.43) либо на электронный почтовый ящик таможни mrt@customs.gov.by.

Включают ли плату за доставку посылки в ее стоимость?

Вопрос: Собираюсь сделать покупку на AliExpress. Стоимость товара 20 евро, пересылка 10 евро. Нужно ли будет платить пошлину? Если нет, то как подтвердить, что сам товар менее 22 евро?

Ответ: В стоимость товаров для личного пользования не включаются расходы по их перевозке и страхованию. Стоимость товаров для личного пользования, пересылаемых в МПО, определяется исходя из сведений, заявленных отправителем в таможенных декларациях формы (CN 22 или CN 23), сопровождающих такие МПО. При этом расходы по пересылке товаров не будут включаться в стоимость товаров, при условии, что такие расходы выделены отправителем из стоимости товаров и в таможенных декларациях формы CN 22 или CN 23 стоимость таких расходов указана отдельно от стоимости самих товаров.

Если отправителем товаров в таможенных декларациях формы CN 22 или CN 23 будут указаны сведения о стоимости товаров, включающие стоимость пересылки, таможенным органом будут использованы сведения, указанные отправителем.

Если стоимость товаров, пересылаемых в ваш адрес, будет определена в размере, не превышающем установленные нормы беспошлинного ввоза, таможенные платежи уплате вами не подлежат.

Отправитель забыл заполнить декларацию. Как быть?

Вопрос: Если отправитель забыл по какой-либо причине заполнить таможенную декларацию (то есть она вообще отсутствует), может получатель сам задекларировать получаемые товары? Каким образом будет проходить декларирование получателем?

Ответ: При отсутствии документов, сопровождающих международные почтовые отправления и используемых в качестве пассажирской таможенной декларации, либо отсутствия в таких документах сведений о товарах, необходимых для их выпуска граждане вправе самостоятельно или через таможенного представителя (декларанта) подать в таможню пассажирскую таможенную декларацию. В ней нужно указать необходимые сведения о полученном товаре (его стоимости, наименовании и т.п.). Документы, подтверждающие такие сведения, должны быть приложены вами к пассажирской таможенной декларации.

Заказал посылку с 5 товарами. Это будет превышением?

Вопрос: Если я заказываю товар стоимостью 21 евро в количестве 5 единиц у одного продавца одной посылкой, будет ли это считаться превышением лимита в 22 евро на одну посылку?

Ответ: Норма беспошлинной пересылки товаров в международных почтовых отправлениях определена исходя из стоимости пересылаемых товаров и их веса. Ограничения по количеству пересылаемых товаров не определены. Таким образом, если общая стоимость 5 единиц товаров, пересылаемых в одном почтовом отправлении, будет составлять 21 евро и вес товаров не превысит 10 кг, то таможенные платежи уплате не подлежат.

В случае если стоимость каждой из 5 единиц товаров, пересылаемых в одном почтовом отправлении составит 21 евро, то общая стоимость всех товаров, пересылаемых в одном почтовом отправлении составит 105 евро, что превысит стоимостную норму беспошлинной пересылки товаров в размере 22 евро. В таком случае подлежат уплате таможенные платежи по ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за кг в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Можно ли предоставить выписку из интернет-банкинга, чтобы подтвердить стоимость посылки?

Вопрос: Можно ли использовать в качестве доказательства для таможни выписку распечатанную из интернет-банкинга, или обязательно брать её в банке (и/или подкреплять мокрой печатью)?

Ответ: Таможенным кодексом Евразийского экономического союза определено, что для подтверждения стоимости товаров для личного пользования таможенному органу необходимо представить оригиналы документов, на основании которых заявлена стоимость таких товаров (чеки, счета, документы о приобретении и др.).

В случае необходимости доказывания сведений, содержащихся в документах, представленных в подтверждение стоимости товаров для личного пользования, физическое лицо вправе представлять любые дополнительные документы. При этом законодательством не установлено требование по обязательному представлению оригиналов таких дополнительных документов. Вместе с тем, таможенные органы вправе проверять соответствие представленных копий документов их оригиналам, т.е. вправе запросить оригиналы таких документов при необходимости.

«Смешно посылать подарок за 22 евро». Планируют ли ввести льготы на посылки от родственников?

Вопрос: При получении посылок от близких родственников из-за рубежа (например из Ирландии) действуют те же самые ограничения на 22 евро либо существуют какие-либо льготы?

Ответ: Льгот в отношении почтовых отправлений, получаемых от близких родственников, не предусмотрено.

Следовательно, в случае превышения норм беспошлинного ввоза уплате подлежат таможенные платежи по ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за кг в части превышения стоимостной и (или) весовой норм, а также таможенные сборы за совершение таможенных операций в размере 10 белорусских рублей.

Вопрос: Живу постоянно в Испании. К сожалению, не могу раз в год на Рождество послать родным подарок посылкой. Имею и желание, и возможность, но лимиты в Беларуси не дают мне это сделать. Смешно посылать подарок за 22 евро. А за подарок на большую сумму (хоть на 100 евро) родне придется платить. Это уже не подарок. Почему-то подумали только об интернет покупках. А ведь есть еще посылки от родственников, живущих за рубежом. Может быть, планируются изменения по лимитам на посылки для родственников?

Ответ: В настоящее время установление иных норм беспошлинной пересылки товаров, чем установленные Указом президента Республики Беларусь от 21 июля 2014 г. № 360 «О перемещении товаров для личного пользования» в отношении товаров, пересылаемых в адрес родственников, не планируется.

Ответы на остальные вопросы, присланные на прямую линию со специалистами ГТК, опубликуем в ближайшее время.