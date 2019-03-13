Безопасная игра

На базе Боровского сельского Совета в рамках проведения республиканской акции «Безопасность – в каждый дом!» спасатели провели квест-игру, направленную на обучение безопасной жизнедеятельности лиц пожилого возраста.

Присутствующим предложили в игровой форме преодолеть препятствия. Началось все с вызова службы спасения. В повседневной жизни нередко возникает необходимость в срочной помощи профессионалов при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, и очень важно в этом случае знать номера телефонов, по которым можно всегда вызвать экстренные службы.

С этим заданием все справились на «отлично». Дальше необходимо было на картинке, где изображена отопительная печь, найти как можно больше причин и условий, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций. И с этим заданием справились очень быстро и здорово. Затем участникам необходимо было оказать первую помощь условному пострадавшему.

На этом мероприятие не закончилось. Инспектор группы пропаганды и обучения рассказал присутствующим об основных причинах возникновения пожара, выделив неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения. Также были озвучены и другие причины возникновения пожара, даны рекомендации по поддержанию в противопожарном состоянии систем отопления и электрооборудования. Отдельно прозвучал вопрос поддержания в исправном и работоспособном состоянии автономных пожарных извещателей.











