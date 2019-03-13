Впервые опубликовано видео испытаний белорусской версии штурмовика Су-25

В ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» созадли усовершенствованную версию известного штурмовика Су-25. Видео испытаний новой машины предоставила пресс-служба Госкомвоенпрома.

На штурмовике, созданном еще в 70-х годах прошлого века, было заменено все устаревшее аналоговое бортовое радиоэлектронное оборудование. Его место заняли современные цифровые комплексы, позволившие применять новейшие авиационные средства поражения и делающие пилотирование более комфортным.

Повысилась и боевая живучесть машины за счет введения новых режимов и установки системы радиоэлектронной защиты от поражения высокоточным оружием «Сателлит» отечественной разработки.

В ходе модернизации была увеличена номенклатура применяемых авиационных средств поражения, а также добавлены новые режимы применения оружия. Например, штурмовик способен наносить точные удары свободнопадающими авиационными бомбами без визуальной видимости цели, основываясь на данных навигационного оборудования.

Координаты цели просто вводятся в бортовой компьютер, который и рассчитывает все параметры, подсказывает пилоту, когда надо нажать на кнопку сброса боеприпаса. Все это дает возможность осуществлять бомбометание с больших высот и при плотной облачности.

Эту способность продемонстрировали президенту Александру Лукашенко 5 октября 2018 года на полигоне в Доманово. На учениях беспилотник обнаружил цель и передал ее координаты на аэродром базирования штурмовой авиации. Данные были загружены в бортовой компьютер штурмовика. Не наблюдая визуально цели на высоте 2000 метров и дальности примерно 3800 метров от объекта летчик точно поразил мишень бомбой ОФАБ 250−270.



Фото: Госкомвоенпром

Такая способность позволяет Су-25 не входить в зону действия комплексов ПВО малой дальности. Для большей живучести на штурмовике введено двойное резервирование критически важных систем и узлов.

Благодаря новому программному обеспечению самолет будет способен наносить удар

по цели как с прямолинейного полета, так и с виража, в том числе и при выполнении противозенитного маневра.

Специалисты ОАО «558 АРЗ» добавили штурмовику способность применять высокоточное оружие: ракеты «воздух-поверхность» (ракеты Х-29Т) с телевизионным наведением и «умные» (корректируемые авиабомбы) КАБ-500Кр.

Су-25 получил спутниковый прицельно-навигационный комплекс СН-25, который обеспечил выполнение полетов с высокой точностью и по международным стандартам. Если ранее отклонение машины при выходе на цель с дальности 100 км составляло до сотни метров, то теперь вероятная ошибка стала достигать всего 5−15 метров.

На приборной панели аналоговые приборы заменили тремя индикаторами отображения информации. На двух из них показывается информация о состоянии самолетных систем и пилотажно-навигационная информация, а третий — резервный, позволяющий пилотировать самолет в случае ЧП.

В пресс-службе комитета отметили, что обновленный Су-25 получил немало положительных отзывов у экспертов и специалистов, им заинтересовался целый ряд иностранных заказчиков. В частности, Республика Казахстан, для которой в 2017—2018 годах были модернизированы пять машин.