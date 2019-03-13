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Послушать Касту и Светлану Лободу в Минске можно за 25 рублей. Что? Да!

14.03.2019 14:13 — Разное | Tut.by  
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Мы уже рассказывали, что 11 мая на стадионе «Динамо» пройдет Bright Festival с участием «Ляписа-98» и других артистов. Сегодня стало известно, что к списку хедлайнеров присоеденились группа Каста и певица Светлана Лобода. Билеты на танцпол все еще стоят по 25 рублей.


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II Европейские игры начинаются намного раньше, чем вы думаете. Само мероприятие пройдет с 21 по 30 июня, а фестиваль пройдет 11 мая.

Bright Festival начнется уже в 15.00 активацией более 50 развлекательных зон на территории стадиона со стороны улицы Кирова. Более 50 партнеров фудкорта смогут удовлетворить даже самый странный гастрономический запрос гостей на более чем 80 точках продаж.

Музыкальная программа фестиваля начнется на главной арене страны в 18.00. Хедлайнерами станут Светлана Лобода, Каста, Milmars, J: МОРС, «Ляпис-98».

Организаторы Bright Festival планируют собрать более 20 тысяч гостей.

Bright Festival

Когда: 11 мая, 15.00.

Где: .

Сколько: от 25 рублей.

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***

9 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на Фестиваль гигантских китайских фонарей в ботаническом саду. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 15 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы уже рассказывали, что 11 мая на стадионе «Динамо» пройдет Bright Festival с участием «Ляписа-98» и других артистов. Сегодня стало известно, что к списку хедлайнеров...
 
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