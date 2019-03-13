В Смолевичском городском молодежном центре «Смородина» прошла «битва служб» в рамках мероприятия «Безопасный город».

Районный отдел по чрезвычайным ситуациям, медицинская служба, РОВД, ОСВОД, газовая служба пригласили учащихся городских школ для того, чтобы рассказать и показать, чем занимается каждая из них. Задача участников – проголосовать за понравившуюся службу.





Представители службы газа рассказывали, почему нужно соблюдать правила пользования газовым оборудованием, какую пользу и опасность несет природный газ, как и когда вызывать газовую службу. «Водные спасатели» напоминали ребятам о том, что крайне опасно выходить на весенний лед, и летом купаться только в разрешенных местах и только со взрослыми. Представитель РОВД рассказывал о том, с какого возраста у детей наступает ответственность за правонарушения, демонстрировал спецсредства, которые используют на выездах. Работники «службы 101» рассказали о том, как сохранить свой дом от пожара, как работают спасатели во время ликвидации чрезвычайных ситуаций. Фельдшер медицинской службы учил ребят оказывать первую медицинскую помощь, показывал, как работает современное медицинское оборудование.





По итогу мероприятия с отрывом всего лишь в два балла победила медицинская служба. Участники мероприятия награждены памятными медалями и подарками. Ребята получили порцию полезной и интересной информации, много положительных эмоций, а также подарки от работников Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.





Корр. «КС».