Проводили зиму традиционным масленичным гуляньем

В минувшее воскресенье Смолевиччина прощалась с зимой и встречала весну. Масленичное гулянье с песнями, конкурсами, блинами, шашлыками, подарками для самых ловких и смекалистых, а также другими забавами прошло на центральной площади города.





Несмотря на капризы погоды, когда зима никак не желала уступать права весне, нашлись все же смолевичане, которые своим неунывающим настроением зазывали весну и тепло, желали окружающему миру скорее пробудиться от зимнего сна.





Уже с утра на центральной площади города запустился праздничный «маховик» с торговыми рядами (продавался не только горячий чай и блины, но и изделия ручной работы, товары народного потребления), различными состязаниями и развлечениями, а также выступлением коллективов художественной самодеятельности Смолевичского района.





После эстафету подхватили артисты, юные участники творческих объединений городского Дома культуры, полюбившиеся всем Сымон и Сымониха, театрализованное представление которых «Эх, Масленица!» было посвящено противостоянию Зимы и Весны. И как это традиционно бывает, Весна- красна победила, да еще и гостей масленичного гулянья блинами-пирогами угощала.





Под непрекращающийся дождь, а потом еще и снег, смолевичане участвовали в конкурсах и викторинах, за что получили памятные подарки и призы. А житель города Смолевичи Юрий стал и вовсе счастливым обладателем поросенка, которого любезно предоставил СПК «Первомайский»! Еще один «живой» подарок получил житель города, дальше всех бросивший валенок. Ему досталась живая курица от ОАО «Смолевичи Бройлер». Да, состязаний для ловких и смелых было в этот день немало, как впрочем, и творческих конкурсов, где женщины демонстрировали свои кулинарные способности и мастерство исполнения частушек. Частушечницы стали обладателями подписки на газету «Край смалявіцкі», а участники викторины получили сладкие подарки от Смолевичского хлебзавода.





Как бы там ни было, погода не смогла испортить праздничное настроение жителей и гостей нашего города, кто пришел в воскресенье на праздничное гулянье. Ведь за ним последовал Великий пост – время очищения души и тела, умеренности в рационе и мыслях, а, значит, неустанной работы над собой.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.