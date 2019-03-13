Масленичные посиделки в Доме культуры

Масленица – один из любимых народных праздников, праздник прощания с зимой и встречи с весной. В четверг масленичной недели принять участие в праздновании Масленицы в танцевальном зале городского Дома культуры собрались ветераны труда. Мероприятие, организованное районным Советом ветеранов, прошло на одном дыхании.





У входа гостей встречала идейный вдохновитель праздника – заместитель председателя районного Совета ветеранов Маина Павловна Гуринович. Она рассказала об истории праздника, масленичных традициях и обычаях. Интересным был рассказ о каждом дне масленичной недели, его значении и обрядах. Не обошлось и без символов Масленицы – ажурных и румяных блинов, которыми угощали пожилых гостей. Затем начался розыгрыш беспроигрышной лотереи, где каждый получил приятный и полезный в хозяйстве подарок.





Гостем теплой встречи был полюбившийся ансамбль «Золотой возраст», который исполнял хорошо знакомые и родные сердцу песни. Музыкальные номера поражали душевностью и желанием передать частичку тепла своей души. На этом мероприятии каждый из приглашенных гостей был одновременно и участником праздника: не смолкали разговоры, шутки, анекдоты. Звучало также много слов благодарности и признания в том, что подобные встречи – отдушина для пожилых людей, замечательный повод встретиться и пообщаться в суете будней.

Конкурс частушек, песни и танцы сделали мероприятие веселым и интересным. Подводя итоги масленичных посиделок, Маина Павловна поздравила присутствующих женщин с наступающим Международным женским Днем и пожелала крепкого здоровья, хорошего настроения и весны не только в погоде, но и в душе.

Виктория КИРБАЙ.

Фото автора.